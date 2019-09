'Jojo Rabbit' triunfa en el Festival de Toronto 2019: la nueva película de Taika Waititi presenta sus credenciales al Óscar

'Jojo Rabbit' ha roto los pronósticos y se ha hecho con el codiciado Premio del Público en el Festival de Toronto de 2019. La nueva película dirigida por Taika Waititi no ha terminado de conquistar a la crítica, pero eso no ha impedido que se haga con un galardón que en los últimos se ha convertido en poco menos que una segura nominación el Óscar.

De hecho, durante los últimos once años solamente una película que ha conseguido triunfar en Toronto se ha quedado fuera de la carrera al Óscar. Fue la libanesa '¿Y ahora adónde vamos?', ganadora del certamen canadiense en 2011. Además, entre las triunfadoras sobresale la victoria de la española 'El hoyo', recientemente adquirida por Netflix, en la sección Midnight Madmess.

Por su parte, 'Historia de un matrimonio' y 'Parásitos' se han conformado con el segundo y el tercer puesto entre las preferencias del público. A continuación encontraréis el palmarés completo del Festival de Toronto de 2019:

Palmarés completo del Festival de Toronto 2019

Premio del público: 'Jojo Rabbit' de Taika Waititi

Primer finalista, Premio del Público: 'Historia de un matrimonio' de Noah Baumbach

Segundo finalista, Premio del público: 'Parásitos' de Bong Joon-ho

Premio del público para el mejor documental: 'The Cave' de Feras Fayyad

Primer finalista, Premio del público documentales: 'I'm Not Alone' de Garin Hovannisian

Segundo finalista, Premio del público documentales: 'Dads' de Bryce Dallas Howard

Premio del público de Midnight Madness: 'El hoyo' de Galder Gaztelu-Urrutia

Primer finalista, Premio del Público de Midnight Madness: 'The Vast of Night' de Andrew Patterson

Segundo finalista, Premio del Público de Midnight Madness: 'Blood Quantum' de Jeff Barnaby

Premio Platform: 'Martin Eden' de Pietro Marcello

Menciones especiales de Plataform: 'Proxima' de Alice Winocour y 'Anne at 13.000 ft' de Kazik Radwanski

Mejor película canadiense: 'The Twentieth Century' de Matthew Rankin

Mejor cortometraje canadiense: 'Antigone' de Sophie Deraspe

Mejor ópera prima canadiense: 'Delphine' de Chloe Robichaud

FIPRESCI Discovery: 'MURMUR' de Heather Young

FIPRESCI Presentaciones especiales: 'How to Build a Girl' de Coky Giedroyc

Premio al mejor cortometraje internacional: ' ​All Cats Are Grey in the Dark' de Lasse Linder

Premio NETPAC a la mejor película asiática: '1982' de Oualid Mouaness