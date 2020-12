AMC carga contra Warner y sus estrenos en HBO Max: "Haremos todo lo que podamos para asegurarnos de que no lo hagan a nuestro coste"

Menudos titulares nos dieron ayer desde WarnerMedia. Desde las primeras imágenes de 'House of Dragon', que si la llegada de HBO Max a Europa a lo largo de 2021 o el plan de la major de estrenar simultáneamente sus blockbusters en cines y en la plataforma sin coste adicional. De momento solo en Estados Unidos.

Como podéis imaginar, las reacciones por parte de las principales cadenas de cines no han esperado y ha sido Adam Aaron, jefe de AMC, quien ha abierto la veda con un duro comunicado. Si bien llegaron a un acuerdo con Warner para el excepcional estreno en HBO Max de 'Wonder Woman 1984', el ejecutivo no comprende esta estrategia cara a las perspectivas de mejora de la situación global de la pandemia en 2021.

"Claramente, Warnermedia quiere sacrificar una porción considerable de la rentabilidad de su división de estudio de cine y de sus socios de producción y cineastas para subvencionar HBO Max. Por parte de AMC, haremos todo lo que tengamos en nuestro poder para asegurarnos que Warner no lo haga a nuestro coste. Perseguiremos agresivamente un acuerdo económico que conserve nuestro negocio."

El responsable de una de las mayores cadenas de salas de cine de Estados Unidos ve con optimismo el futuro próximo del negocio con la promesa de una vacuna que, con suerte, permitirá que los cinéfilos puedan volver a los cines con totales garantías sanitarias.

No es la primera vez que AMC alza la voz y lucha activamente contra las grandes majors y sus propuestas de estrenar directamente en vídeo bajo demanda. El pasado julio firmó un acuerdo con Universal en el que redujo la ventana de exhibición en cines a tan solo 17 días. Un acuerdo firmado después del órdago que se marcó la cadena de cines al afirmar que en sus salas no entrarían las compañías que rompiesen estas ventanas.

Habría que ver cómo se desarrolla estos acontecimientos y en qué acaba esa llamada urgente para negociar de la que habla Adam Aaron, pero creo que precisamente no debería preocuparse por el funcionamiento en salas de 'Dune', 'Matrix 4' y compañía. Está claro que algo de porción va a quitarle el que esté en HBO Max de forma simultánea pero la experiencia de ir al cine sigue siendo muy potente y más con cintas de esa envergadura visual.