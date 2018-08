Aretha Franklin: las cuatro ocasiones donde la Reina del Soul brilló en el cine y la televisión

El hecho de que llevásemos varios días sobre aviso, con varias noticias y trending topics circulando por redes sociales avisando de su delicado estado de salud, no ha hecho menos doloroso el fallecimiento de Aretha Franklin; la merecidamente conocida como la "Reina del Soul" que nos ha dejado a los 76 años a causa de un cáncer de páncreas que lleva padeciendo desde 2010.

Para el recuerdo nos quedan joyas imperecederas del soul y el rythm & blues, interpretadas con una voz y energía irrepetibles, como 'Respect', 'I Never Loved a Man (The Way I Love You)' o 'Think'. Pero esta hija de un reverendo, iniciada musicalmente hablando en el mundo del góspel, también nos regaló su presencia en contadas ocasiones tanto en el mundo del cine como en la televisión.

'Room 222'

Las escasas apariciones catódicas y cinematográficas de Aretha Franklin, además de en el campo del documental en títulos como 'Black Rodeo' o 'Muscle Shoals', también se dieron en cuatro únicas ocasiones en la ficción; siendo la primera de ellas en la comedia creada por James L. Brooks y emitida en el canal ABC 'Room 222'.

En su breve participación en el show, que data de enero de 1972, Franklin dio vida a Inez Jackson: una líder espiritual que trata de ayudar a un personaje ante la insistencia de sus padres para que se convierta en pastor de la iglesia. Por supuesto, los consejos de Inez no podían estar transmitidos de otro modo que cantados, interpretando la artista el himno religioso 'Guide Me Thy Great Jehovah' frente la cámara con su genio habitual.

'Granujas a todo ritmo'

Ocho años después de su debut en la ficción catódica, Aretha nos volvió a deleitar con un nuevo cameo, esta vez para la gran pantalla, en una de las mejores comedias musicales de todos los tiempos: la disparatada y divertidísima 'Granujas a todo ritmo' —'The Blues Brothers'— dirigida por John Landis y protagonizada por el dúo compuesto por John Belushi y Dan Aykroyd.

Entre el deslumbrante plantel de estrellas del soul y el R&B, que incluía a artistas de la talla de Ray Charles, John Lee Hooker o James Brown, se encontraba una Franklin que, en la piel de Mrs. Murphy, entonó el mítico freedom que preside el estribillo de la reivindicativa 'Think' mientras plantaba cara a su marido en la ficción, el guitarrista Matt "Guitar" Murphy.

'Murphy Brown'

Ya en 1991, Aretha, interpretándose a si misma, hizo acto de presencia en la prestigiosa y querida sitcom 'Murphy Brown', emitida en el canal CBS a lo largo de una década y 247 episodios. Fue en el capítulo de la cuarta temporada titulado 'The Queen of Soul', en el que Brown conseguía una entrevista con la cantante que nunca llega a materializarse por culpa de un retraso en el transporte que debía llevarla al estudio.

La situación desemboca en una secuencia en la que la periodista y Franklin se encuentran frente a un piano en el que la Reina interpreta 'You Make Me Feel Like) A Natural Woman'. Una canción con especial significado para la serie y para su personaje protagonista, fan de la cantante y que ya cantó el tema en el primer capítulo del show —titulado 'Respect'—, para volver a hacerlo a hacerlo en el último de la cuarta temporada, 'Brirth 101'.

'Blues Brothers 2000 (El ritmo continúa)'

La despedida de Aretha Franklin de la ficción cinematográfica fue encarnando de nuevo a Ms. Murphy y cantando 'Respect', el maravilloso tema que se convirtió en todo un himno de los derechos civiles y el feminismo —escrito, paradójicamente, por un hombre—, en la decepcionante 'Blues Brothers 2000 (El ritmo continúa)' estrenada en 1998.

Puede que la escena musical en cuestión se perciba mucho más descafeinada y artificial en cuanto a realización se refiere que la que protagonizó en la cinta original, pero continúa siendo un auténtico deleite para un sentido del oído que va a echar muchísimo de menos la eterna vibración de las cuerdas vocales de esa ya no reina, sino diosa de la canción llamada Aretha Louise Franklin.