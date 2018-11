Así sería 'Alien: Awakening', la séptima entrega de la saga que quizá nunca veamos

No fue un fracaso, pero los resultados en taquilla de 'Alien: Covenant' solamente pueden calificarse de decepción, ya que costó 93 millones de dólares y recaudó 240, no mucho más de la mitad de los 400 que amasó 'Prometheus'. Por ello, 'Alien: Awakening' ha quedado en pausa y las probabilidades de que llegue a hacerse no son precisamente altas. Y eso que el guion ya está listo y ahora ha aparecido online cuál sería la historia que nos contaría la séptima entrega de la saga.

En 'Alien: Awakening' descubríamos que David no había acabado con todos los Ingenieros cuando arrasó el planeta Paradise y ahora un grupo de supervivientes se ha puesto como objetivo matar al personaje interpretado por Michael Fassbender. Eso les llevaría al planeta LV-426, el mismo que los tripulantes de la Nostromo visitaban en 'Alien, el octavo pasajero'.

De esta forma, el guion firmado por John Logan, que ya participó en el libreto de 'Alien: Covenant', cerraba el círculo en la franquicia, ya que es lógico pensar que la batalla entre David y los Ingenieros daría pie de alguna forma al alzamiento de los Xenomorfos. No obstante, Scott apuntó en su momento que su idea era hacer cuatro películas más, así que a saber que tenía exactamente en mente.

No obstante, la mencionada decepción en taquilla de 'Alien: Covenant' ha provocado que el proyecto se paralice y la compra de Fox por parte de Disney seguro que lo va a complicar todo aún más, así que no contaría con que lleguemos a ver 'Alien: Awakening'.

Vía | Indiewire