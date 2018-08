Asia Argento, una de las cabezas visibles del movimiento #MeToo, fue acusada de abuso sexual a un menor de edad

Desde que comenzaron a destaparse la infinidad de casos de acoso, abuso y otras conductas nocivas de índole sexual que parecían marcar la agenda del show business hollywoodiense desde hacía décadas, Asia Argento ha sido uno de los rostros visibles más determinantes en la denuncia colectiva y adalid del movimiento derivado de ella conocido como #MeToo.

No obstante, el medio norteamericano The New York Times acaba de destapar que la actriz y directora, cuyo testimonio y revelaciones han sido esenciales para meter entre rejas al infame productor Harvey Weinstein, llegó a un acuerdo judicial y económico para conseguir el silencio del músico y actor Jimmy Bennett —'La huérfana', 'La morada del miedo'—, quien asegura que Argento abusó sexualmente de él cuando aún era menor de edad.

Asia Argento con Bennett en 2013

Según Bennett, los presuntos abusos se habrían dado en el año 2013, cuando el actor acababa de cumplir 17 años, en un hotel de California —la edad legal para el consentimiento sexual en el estado es 18—. Argento, de por aquél entonces 37 años, habría agredido sexualmente al menor en una experiencia que, según los abogados de Bennett, que pidieron una indemnización de 3.5 millones de dólares, fue "traumática para su cliente" y que, además, afectó a su trayectoria profesional y sus ingresos.

Estos hechos han sido corroborados por The New York Times a raíz de unos documentos enviados a su redacción por un informador anónimo a través de un correo electrónico encriptado. Este contendría, entre otros archivos cuya autenticidad está corroborada por terceras personas próximas al caso, un selfie de Argento y Bennett tumbados en una cama fechado el 9 de mayo de 2013.

Según la información que recoge el diario neoyorquino extraída de la filtración, la presunta agresión tuvo lugar ese día en el hotel Ritz-Carlton de Marina del Rey después de que Argento pidiese a un familiar de Bennett que abandonase la habitación en la que se alojaba el actor. Argento dio alcohol al joven de 17 años para, después de enseñarle una serie de notas, besarle, empujarle sobre la cama, practicarle sexo oral y después mantener relaciones sexuales completas.

Más tarde, ese mismo día, Argento subió a su cuenta de Instagram la fotografía que preside estas líneas, en la que habla de una reunión con Bennett en "el día más feliz de su vida" para, después, añadir: "jimmy estará en mi próxima película y eso es un hecho, chúpate esa jack". Este post, además otros que incluirían fotografías de la pareja con el torso desnudo en la habitación del hotel, fueron adjuntados en el aviso de demanda interpuesto por los abogados de Bennett.

A raíz de esta notificación, enviada por los representantes judiciales de Bennett poco después de que estallase el caso Weinstein, Argento acordó el pago de 380.000 dólares para evitar el proceso judicial. Cantidad que sería abonada a lo largo de un año y medio en una serie de pagos que comenzaron con un primer ingreso de 200.000 dólares que se habría hecho efectivo el pasado mes de abril según figura en los documentos filtrados.

Por el momento, tanto Argento como Bennett, que intercambiaron mensajes e interacciones en redes sociales a posteriori del incidente y que se conocieron cuando este último tenía 8 años durante el rodaje de El corazón es mentiroso —cinta dirigida y protagonizada por la propia Argento—, en el que el actor interpretaba al hijo de su presunta agresora, se han negado a realizar declaraciones al respecto.

Vía: The New York Times