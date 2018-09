'Captain Marvel': aquí están las imágenes oficiales de la primera película de Marvel protagonizada por una superheroína

Por fin, ya podemos echar un primer vistazo a 'Captain Marvel', la próxima película del Universo Marvel tras 'Ant-Man y la Avispa'. Ya habíamos podido ver unas fotografías del rodaje pero ahora tenemos las primeras imágenes oficiales de Brie Larson en la piel de Caron Danvers, la primera superhéroina de Marvel que protagoniza su propia película.

Además de las fotos, que deberían tranquilizar a los fans sobre la adaptación del traje del cómic a la acción real, se han revelado detalles de la trama. Al parecer, cuando la película arranca, Carol ya tiene sus poderes y ha dejado la Tierra para unirse a un grupo militar de élite llamado "Starforce", liderado por un enigmático comandante encarnado por Jude Law. Sin embargo, la heroína decide regresar a su hogar para explorar su pasado, y así será como nos enteremos de quién es y cómo logró sus habilidades.

Además de las imágenes, EW publica declaraciones de la protagonista donde da pistas de su personaje:

"[Carol] no puede evitar ser ella misma. Puede ser agresiva, puede tener mal temperamento, ser un poco ofensiva y provocativa. Es también rápida en saltar a las cosas, lo que la hace increíble en combate porque es la primera en salir ahí y no siempre espera órdenes. Pero no esperar órdenes es, en cierto modo, una flaqueza del personaje".