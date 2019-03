El director de 'Nosotros' no piensa contratar a "tíos blancos" como protagonistas: "Ya he visto esa película"

Jordan Peele está arrasando actualmente en taquilla gracias a 'Nosotros', su segundo largometraje como director. En ella vuelve a contar con actores afroamericanos encabezando el reparto y ahora ha comentado que se siente muy afortunado por pedir a Universal 20 millones para hacer una película con protagonistas negros y que el estudio diga que sí.

Más llamativo es su apunte sobre el hecho de que no se ve contando con un hombre blanco al frente de cualquiera de sus próximas películas. Un hecho que seguramente levante suspicacias y que Peele ha expresado de la siguiente manera:





No me veo a mí mismo fichando a un tío blanco como protagonista en mi película. No es que no me gusten los tíos blancos, pero ya he visto esa película.

Lo que algunos quizá quieran ver como racismo encubierto no deja de ser una realidad indiscutible. Ya hemos visto infinidad de películas con protagonistas blancos, por lo que no debería ser problemático que un cineasta afroamericano no tenga interés en hacer una más. A fin de cuentas, la representación sí que importa mucho.





Sí que es cierto que eso también es un poco confesión de que lo que el propio Peele cree que lo que aportan sus películas por encima de todo está vinculado a la raza y etnia de sus protagonistas cuando tanto 'Déjame salir' como 'Nosotros' cuentan con suficientes virtudes como para no quedarnos únicamente con ese aspecto.





Vía | The Insider