'Doctor Strange en el multiverso de la locura' tenía una escena post-créditos diferente con un personaje jurando venganza y aquí puedes verla

Los que hayan visto ya 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' sabrán que la película de Marvel incluye dos escenas post-créditos. La primera incluye la llega de una actriz de renombre a este universo, mientras que la segunda cerraba una simpática trama. Pues bien, esta última era originalmente distinta y aquí os traemos esa versión que se incluirá en la versión en formato doméstico del último trabajo tras las cámaras de Sam Raimi.

Como recordaréis, Bruce Campbell es el actor fetiche de Raimi y no podía faltar una aparición suya en 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'. Aquí interpreta a Pizza Poppa, un vendedor de comida ambulante que tiene un encontronazo con el personaje interpretado por Benedict Cumberbatch. Eso lleva a que este último le imponga un hechizo temporal que le lleva a estar dándose golpes de forma ininterrumpida durante cierto tiempo.

En la versión que vimos en cines simplemente se mostraba el momento en el que el hechizo perdía efecto y el personaje se alegraba por ello. Sin embargo, se rodó otra versión diferente en la que Pizza Poppa prometía vengarse tras lo sucedido. Una amenaza que probablemente quede sin efecto alguno al hacerse en un universo diferente en el que la versión de Stephen Strange hace tiempo ya que falleció.

No deja de ser una curiosa tontería que al menos nos permite ver un poco más al personaje interpretado por Campbell. Por cierto, no es la única escena eliminada de la película, pues a continuación también incluyo otra centrada en una entrevista que Strange y Christine (Rachel McAdams) conceden a un programa de televisión:

#DoctorStrange in the Multiverse of Madness deleted scene — “A Great Team” — of Stephen and Christine getting interviewed by a journalist! pic.twitter.com/WBOwVQvWd9