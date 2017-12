El guionista de 'Jungla de Cristal' defiende que es una película navideña y explica un curioso agujero de la trama

Puedo afirmar y afirmo, sin ningún tipo de sonrojo —jamás comprenderé que haya gente que se avergüenze de disfrutar placeres como este—, que 'Jungla de Cristal' no sólo es una de mis películas favoritas de todos los tiempos sino que, además, ocupa una posición muy elevada en mi lista particular. Tal vez sea por este amor incondicional que me cuesta especialmente reconocer que, en medio de su perfección, existe un momento resuelto con menos brillantez que la predominante en el filme de John McTiernan.

Este fragmento, considerado por muchos como un "agujero de guión", se encuentra durante el primer cara a cara entre John McClane y Hans Gruber en el que, a pesar de los esfuerzos del terrorista por ocultar su identidad haciéndose pasar por un rehén, el policía termina descubriéndole sin mucho esfuerzo. Hoy, gracias al guionista Steven E. de Souza conocemos que, lejos de ser una simple corazonada, McClane desenmascara al impostor debido al reloj del alemán: una pieza clave del libreto original del filme.

"Originalmente, [los terroristas] se bajan del camión, la cámara hacía un tilt de grúa hacia arriba hasta verles en círculo y Alan Rickman dice: 'Sincronizad vuestros relojes'. Ponen sus brazos en círculo mientras la cámara baja y todos tienen el mismo reloj Tag Heuer. Si te fijas en el primer tipo al que Bruce mata casi por accidente tirándole por las escaleras, busca en el cuerpo, mira la identificación. Le roba los cigarrillos, que es un cachondeo. Después mira al reloj, lo que vuelve a dar la risa porque crees que también puede que se lo robe. Mientras va matando a cada tío se da cuenta de que todos llevan el mismo reloj. Cuando habla con Dwayne Robinson dice: 'Creo que son profesionales. Sus identificaciones son demasiado buenas. No hay etiquetas en su ropa y todos llevan el mismo reloj'".

Después de leer las explicaciones de de Souza y tras repasar de nuevo la escena en cuestión, es cierto que podemos percatarnos de una fugaz mirada de Bruce Willis en una dirección más baja a los ojos de Alan Rickman. Pero, ¿por qué se retiró este detalle del montaje final? La respuesta se encuentra en el pasaje en el que los terroristas intentan escapar en una ambulancia que es interceptada por la limusina de Argyle; fragmento que no tendría sentido ya que el vehículo sanitario no aparecía en ningún plano de la secuencia en la que se plantaba el recurso narrativo de los relojes.

"John [McTiernan] le dijo al editor: 'Saca las tijeras ahí. Corta tan pronto como se bajen del camión para que no se vea que no hay una ambulancia'. Ahora, sin la escena de 'sincronizad vuestros relojes', todos los momentos en los que Bruce mira los relojes de esos tíos no tienen sentido'".

Esta revelación relacionada con el clásico del cine de acción ochentero llega después de la impactante encuesta en la que el 62% de los —sacrílegos— participantes afirmó que 'Jungla de cristal' no es una película navideña a pesar de que se ambiente en nochebuena. Precisamente, el pasado 24 de diciembre, el propio Steven E. de Souza manifestó —con no poco sentido del humor— a través de su cuenta de Twitter que, en efecto, la eterna 'Die Hard' entra en el saco de 'Solo en casa' o 'Qué bello es vivir'.

Yes, because the studio rejected the Purim draft #DieHardIsAChristmasMovie — Steven E. de Souza (@StevenEdeSouza) 24 de diciembre de 2017