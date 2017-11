Éstas son las 50 películas que más han dividido a la crítica

Hay estudios que afirman que en realidad las valoraciones de la crítica y el público son más similares de lo que se piensa. Pero de vez en cuando surgen películas que provocan una fuerte división de opiniones. Incluso entre ese grupo tan heterogéneo de profesionales que escriben reseñas, los considerados "expertos en cine".

A menudo se habla despectivamente de los críticos como un gran grupo con gustos similares, y es absurdo, hay de todo; y las diferencias son cada vez mayores porque Internet ha permitido que más gente escriba reseñas de manera profesional. Una prueba de esto es el interesante listado que ha publicado Gizmodo UK, donde pretende recopilar las 50 películas que han enfrentado más a los críticos.

Para llevar a cabo esta selección han tomado como referencia la web Metacritic y han tenido en cuenta todas las películas con un mínimo de 40 críticas, en torno a 9.500 títulos. Y en la lista hay de todo, desde humildes películas europeas de autor a superproducciones de Hollywood. El resultado es muy llamativo, jamás habría imaginado que la película que más ha dividido a la crítica es 'Melancolía' ('Melancholia', 2011) por mucho que su autor sea el polémico Lars von Trier.

La clasificación incluye la nota media en Metascore pero los títulos están ordenados en función de su "SD", siglas de Standard Deviation, una medida inventada por el autor de este ranking que responde a la diversidad de puntuaciones recibidas por cada película; es decir, cuanta más disparidad de opiniones, más alto es el "SD".

Cuando los críticos se ponen de acuerdo: las 30 películas más aplaudidas

También podemos consultar el listado contrario, el de las películas que menos han dividido a los críticos, que curiosamente es más corto, sólo 30 títulos, porque sólo incluye las mejor valoradas. Seguro que se han puesto de acuerdo en señalar bodrios pero no aparecen aquí reflejados. En este otro ranking, la gran triunfadora es 'Boyhood' (2014) de Richard Linklater.

Personalmente, una de las grandes sorpresas es que en el TOP 50 de las películas más controvertidas aparezca el Episodio III de 'Star Wars', no me imaginaba que hubiese tanta división. Y del otro listado me llama la atención que esté ahí 'Vivir de noche' ('Live By Night', 2016) de Ben Affleck, no recuerdo que fuese muy defendida en su momento. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido a ti de estos dos listados?