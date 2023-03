Hugh Jackman ha sido un Lobezno genial pero la mejor interpretación de su carrera fue en esta gran película: ahora puedes verla gratis en streaming por tiempo limitado

Está claro que el papel más recordado de Hugh Jackman es el de Lobezno, el cual retomará en 'Deadpool 3' pese a que parecía haberlo dejado atrás de forma definitiva con la sensacional 'Logan'. En esa película estuvo especialmente inspirado, pero no sería hasta dos años después cuando ofreció la mejor interpretación de su carrera en 'La estafa (Bad Education)', una gran película que ahora podéis ver gratis en streaming.

'La estafa (Bad Education)' estará disponible de forma gratuita en RTVE Play hasta el próximo 15 de marzo, por lo que no esperéis mucho si todavía no la habéis dado una oportunidad. Si se os acaba pasando la fecha, luego podréis recuperarla en HBO Max o en Filmin, pero ahí no os quedará otra que pasar por caja para poder verla.

Por qué hay que verla

Este largometraje dirigido por Cory Finley se inspira en el polémico caso real de uno de los mayores escándalos financieros del sector educativo de Estados Unidos. Para ello, Jackman se transforma en Frank Tassone, el máximo responsable de que una escuela pública hasta entonces algo anodina se convirtiera en una de las más prestigiosas del país. El problema es que en paralelo iba manejando los recursos económicas de forma poco lícita y eso le acaba estallando en las narices.

Lo primero que conviene aclarar de 'La estafa (Bad Education)' es que no se trata de uno de esos vehículos para el lucimiento de su protagonista que luego descuida el resto. Aquí todo está muy bien medido, maniobrando de forma muy eficiente entre diversos géneros para mezclar, entre otras cosas, sátira y drama de forma casi impecable, y prestando además la atención necesaria al resto de personajes.

Sí es verdad que la extraordinaria interpretación de Jackman es lo que acaba brillando más, pues el actor se entrega en cuerpo y alma a un personaje que pasa de ser un modelo a seguir y el referente para muchos a poco menos que un criminal cuando sale a la luz su cara menos amable. Eso sí, el guion de Mike Makowsky no cae en el error de demonizarlo, y en todo momento vemos a la persona y cómo sus intenciones puede decirse que siguen siendo honorables. Otra cosa son sus métodos.

