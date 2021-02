'La Liga de la Justicia de Zack Snyder': quién es Darkseid, el gran villano del Universo DC inspirado en Richard Nixon

Aún recuerdo lo entusiasmados que estábamos cuando parecía que Darkseid sería el gran MAL de las películas de DC y que 'La Liga de la Justicia' sería su gran puesta de largo... para luego quedar todo en aguas de borrajas. Sin embargo, su aparición en el tráiler del montaje de Snyder abre de nuevo la esperanza a esa posiblidad.

Si bien no creo que vayamos a ver una película completamente nueva —no todos sus fallos se pueden achacar a que Joss Whedon metió la mano— sí que tengo curiosidad respecto a cómo tratarán en la peli al malvado dios gobernante de Apokolips, encarnado por Ray Porter. Pero ¿quién es Darkseid y por qué es tan importante?

Para rastrear el origen del villano debemos irnos a un momento de crisis en el mundillo. Uno de los momentos que "sacudió la industria" editorial y, sobre todo la rivalidad Marvel/DC, fue cuando un Jack Kirby hasta los mismísimos de los desdenes y el trato que recibía por parte de Stan Lee y la compañía en general cogió sus lápices y firmó algo que en su casa de los últimos treinta años le negaban: un contrato decente.

Jack Kirby, de Marvel a DC con una nueva mitología

Fue Carmine Infantino, que viajó a California donde vivía el autor para ofrecérselo, quien finalmente se llevó al rey a casa. Un contrato de tres años donde el dibujante tendría gran control sobre lo que haría y otras condiciones por las que Kirby había estado luchando infructuosamente en Marvel, donde entre unas cosas y otras le llevaban escamoteando dinero y créditos desde la mismísima creación del Capitán América. Fue precisamente el quedarse esperando la compensación económica por la que Joe Simon había estado luchando uno de los desencadenantes de esta decisión.

Así, Jack Kirby empezó a diseñar en su mesa de dibujo un número ingente de personajes. En muchos casos, esos personajes que había ido diseñando el artista en lo que esperaba conseguir esa gran serie que Marvel "le debía". Y tanto fue así que la mitología del Cuarto Mundo es, básicamente, lo que Kirby no pudo hacer en sustitución de Thor y los dioses de Asgard. Una nueva generación después del Ragnarok.

Esas ganas de desarrollar un mundo cósmico/místico ya se veía en las páginas de 'The Mighty Thor', donde el dios del trueno navegaba por el espacio con nobles rigelianas, megaestructuras gigantes y la presencia de Ego, el planeta viviente. Algo que, si uno se fija, no termina de cuadrar con lo que uno esperaría en algo sobre los dioses nórdicos.

Pero en DC no le pusieron al frente de una megacolección. Es más, este Cuarto Mundo se iniciaría —casi como una apuesta— en las páginas de una de las colecciones secundarias de Superman, 'Jimmy Olsen, Superman's Pal'. Con un letrero en lo más alto de la portada del número 133 (fechado en octubre de 1970) en el que se puede leer "Jack está aquí", el autor arrancaría su exploración de toda una nueva mitología.

Como un elefante en una cacharrería, las despreocupadas aventuras de Olsen y sus amigos pasaban a tener tintes más oscuros en los que veíamos a extraños motoristas, sectas ecologistas que viven en hábitats tallados en árboles inmensos, vehículos descomunales y, en medio, la sensación de que nada es lo que parece y que en esto hay involucrados unos seres que no conocemos todavía.

Darkseid, el tirano enemigo de Kirby

En esas páginas iríamos descubriendo que la Tierra estaba bajo el punto de mira de Darkseid, el tiránico gobernante de Apokolips. Durante ese primer año de trabajo con DC, y junto a la serie de Olsen, empezarían a salir las diferentes series sobre el Cuarto Mundo: 'Los jóvenes eternos', 'Mister Milagro' y 'Los nuevos dioses', ofreciendo una visión poliédrica de la mitología que proponía el autor.

Este Cuarto Mundo proponía dos planetas en guerra surgidos después de su "Ragnarok" particular: Nueva Génesis, donde residía el BIEN y Apokolips, hogar del MAL. Una rivalidad entendida en su concepto más bíblico, tal como se puede ver mismamente por quién gobierna qué (el Highfather mismamente es la representación del Dios judeocristiano).

Y, la gran némesis de estos muchachos, la gran némesis del universo DC a partir de entonces sería Darkseid. Para diseñar al personaje, Jack Kirby se inspiró, al menos estéticamente, en la planta, la voz y los gestos de Jack Palance. En todo lo demás, se inspiró en los grandes villanos de la humanidad. Y en 1970 este tenía nombres, apellidos y era presidente de Estados Unidos: Richard Milhous Nixon. Avaricia y destrucción. Corrupción y muerte.

Darkseid era ese Nixon y Los Jóvenes Eternos toda la juventud contestataria que se rebelaba ante lo establecido, ante la Guerra de Vietnam, que exigía paz, amor y un futuro que parecía en vías de extinción gracias a los de arriba. Eran esos jóvenes con los que Kirby tenía algo de esperanza en tiempos oscuros. Eran vitales y respondían claramente al auge de la "Era de acuario", ese new age contracultural de la época.

Orión y Mister Milagro, los otros grandes personajes de este Cuarto Mundo, sendos descendientes de Darkseid y Alto Padre e intercambiados como una suerte de rehenes, eran ecos claros de diferentes aspectos de Kirby. Quizás por eso, en estos cómics diseñó antagonistas ligeramente personales e incluso coló en sus páginas alguna sátira de Stan Lee y Roy Thomas.

Sin embargo la ambición del artista quedó truncada poco más de un año después de dar ese arranque. Los lectores no respondieron bien ni a los diálogos sincopados ni a un dibujo que se antojaba ya añejo y acartonado, sobre todo en una era en la que el arte comiquero había evolucionado bastante. Y, a pesar de que Kirby no había planeado esto para durar muchos años, sus ventas fueron pobres y las series quedaron canceladas.

Un cuarto mundo que perdura

Pero no todo estuvo perdido. Si bien Kirby regresaría a Marvel —y en este regreso crearía a los Eternos, que seguramente hubieran llegado a formar parte del lore cuartomundístico—, en DC no quisieron hacer borrón y cuenta nueva con su paso por la editorial y decidieron ir aprovechando a esos trágicos habitantes.

Orión, Big Barda, la Abuela Bondad, Mister Milagro, el Alto Padre, Metrón, las cajas madre, los tubos boom y, por supuesto, Darkseid, pasarían ser habituales de los cómics. El dios grisáceo-añilado con sus hordas de parademonios, sus destructivos rayos omega y su búsqueda por la ecuación de la Anti Vida se convertiría en una amenaza perenne tanto en los cómics de Superman como en los de la Liga de la Justicia.

Una amenaza que, como suele pasar y al igual que pasa con el Thanos de Marvel, no siempre se ha usado bien. Pero no vamos a meternos ahora a analizar que si tal o cual historia merece la pena. Lo que sí que hay que reivindicar es que su potencial como el gran villano de DC no ha sido aprovechado en el cine y esperemos que 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' abra el camino para ello.