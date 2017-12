Los mejores momentos de 'Operación Triunfo 2017' (hasta ahora)

Hace ya 16 largos años desde que unos cuantos jóvenes entraron a concursar en una mezcla de reality y talent show. Por aquel entonces esos tecnicismos nos resultaban poco menos que extraños, pero era evidente que Operación Triunfo llegó para cambiar tanto la televisión como la música de gran consumo en España. Si le preguntas a alguien que haya vivido aquel programa en directo comenzará a citar lo que para él y para la audiencia de OT 1, que no era poca ya que por aquel entonces no existía el TDT, fueron los grandes momentos de la edición.

El 'Escondidos' que confirmaba la relación entre un Bisbal que aún conservaba los rizos y una Chenoa que ni se imaginaba la importancia de aquel fatídico chándal se llevaría la palma, pero sin duda hay otros como el dúo entre Nuria Fergó y Manu Tenorio cantando 'Noches de Bohemia' o la celebradísima por mi en aquel entonces infantil quinta Gala Disney. Esos momentos tan especiales también los tiene OT 2017, una suerte de remake millenial que ha dado en el clavo a la vista de sus crecientes audiencias y que lleva siendo Trending Topic en España desde que se abrió de nuevo la academia.

No puedo vivir sin ti

Tras la primera Gala, la llamada 0, los 16 concursantes elegidos comenzaron su andadura por la academia preparando la primera actuación después de recibir los consejos del profesorado. Todos y cada uno de los alumnos tuvo que realizar un dueto para conformar las ocho actuaciones que tuvieron lugar el 30 de octubre en la Gala 1 de OT 2017. De entre todas ellas sobresalió una en particular y fue la que realizaron Cepeda y Aitana.

El gallego de 28 años y la barcelonesa de 18 realizaron una sublime actuación interpretando el 'No puedo vivir sin ti' de Los Ronaldos. El feeling mostrado por ambos en esta canción hizo que fuera una de los primeros vídeos virales de toda esta edición, además de hacer que ambos fueran desde el minuto uno dos de los concursantes más populares entre el público.

La revolución sexual

Este OT es distinto por muchos motivos. Uno de los más evidentes es que los concursantes son más que nunca un reflejo de la sociedad moderna en la que vivimos y gracias a eso temas como los que afectan al colectivo LGTBIQ se han tratado con una normalidad pasmosa en una cadena donde hasta hace no mucho se acercaba Salvador Sostres a hablar de feminismo. Con interpretación por parte de todos los concursantes en la quinta gala de OT 2017 de 'La Revolución Sexual' de la Casa Azul, se realizó un canto a la felicidad y a la aceptación de uno mismo.

Guille Milkyway, escritor, productor y a la postre único miembro real del grupo, es profesor de Cultura Musical en la Academia. Algo que a más de a uno ahí dentro le hace falta en vista de que, con honrosas excepciones, la mayoría de los concursantes desconocían que la canción era de Guille. Gracias al trabajo de la semana, pudieron sacar adelante una de las actuaciones grupales más complejas de lo que va de concurso.

El canto a la tolerancia no fue algo impostado o simbólico ya que en esa misma Gala 5 Marina, una de las concursantes, besó en directo a su chico, el cual había ido a darle ánimos para afrontar su nominación. Nada extraño para la dinámica del concurso si no tenemos en cuenta que su pareja es un chico transexual y que TVE emitió en directo y en prime time un acalorado beso entre ellos, el cual además rezumó normalidad por todos los costados. El hecho fue celebrado por las redes sociales, dando un nuevo motivo a las generaciones más jóvenes para identificarse con un programa que comenzaba a demostrar que sí entendía la realidad social del país.

Las numerosas visitas de cantautores

Si antes hablamos de que OT 2017 entiende y valora la realidad del país, ahora toca destacar como han cuidado el perfil de las visitas de profesionales a la Academia. Muchos podrían pensar que lo natural sería llevar a cuantas más estrellas internacionales con Grammy's y productoras en Miami, mejor, pero la dirección del concurso ha valorado tanto los gustos de muchos concursantes como los de una juventud que a parte de bailar con Despacito o el latineo del momento, también tiene tiempo para reflexionar y emocionarse con las letras de cantautores de nuevo cuño.

Andrés Suarez, Rozalén, El Kanka o Funambulista no están tan acostumbrados a llenar estadios como podría estarlo uno de los invitados estrella de la pasada Gala, Romeo Santos, pero si que pueden hablar de que se siente cuando unas decenas de personas abarrotan el Libertad 8 para escuchar las nuevas letras que han compuesto. El día a día del músico medio dista mucho del oropel y flashes al que poco a poco se van habituando y tiene mucho más de viajes, composición y amor por los acordes de su guitarra.

Muchos de estos cantautores comentan en sus visitas lo raro que se les hace acudir a la academia y que además allí dentro se valore sus letras como hacen algunos de los concursantes. No en vano muchos de ellos gastan su escaso tiempo libre entre clases y grabaciones para componer canciones, algo totalmente novedoso si lo comparamos con otras ediciones las cuales parecían proponerse hacer de factoría de intérpretes.

Muestra de esto fue la aproximación que realizó Roi, un compostelano de 24 años que optó por realizar una versión muy particular de uno de los mayores éxitos de este año 2017 como es 'Shape of You' de Ed Sheeran. Guitarra y shaker bastaron para que él y Amaia llenaran todo el escenario de OT con una actuación que demostró que en este OT no sirve con cantar bien y que es necesario ese algo más que se requiere para versionar una canción con menos de una semana de margen.

City of Stars

Dos de los alumnos aventajados de esta edición como son Alfred y Amaia fueron los escogidos por los profesores para interpretar todo un himno del cine musical como es 'City of Stars' una de las canciones principales de 'Lalaland'. Ambos se vistieron de Emma Stone y Ryan Gosling durante la semana previa a la gala a pesar de la presión impuesta por ellos mismos y por Manu Guix, director musical de la academia, quien les dijo en los primeros pases de la canción que su número podría ser “el mejor de la historia de Operación Triunfo”.

El virtuosismo musical de esta edición nada tiene que ver con las anteriores. Nada más recibir el libreto con la letra, ambos sugirieron a su profesorado realizar su actuación con un piano para tocar ellos mismos la música a cuatro manos, ya que ambos dominan el instrumento al más alto nivel. Con la parte musical más que lograda casi de antemano, trabajaron con los nuevos profesores de interpretación de la Academia el llenar de matices y de emoción el tema compuesto por Justin Hurwitz.

Esos nuevos profesores no son ni más ni menos que los Javis, el dúo formado por Javier Calvo y Javier Ambrossi que ha creado genialidades como Paquita Salas, la webserie de Flooxer sobre una representante de actrices venida a menos. o una de las películas españolas del año como es La Llamada. Ambos son capaces de hacer florecer una sensibilidad y un dulzor en la pareja durante su clase que rápidamente comenzó a llamar la atención de las redes sociales, las cuales les apodaron como 'Almaia'.

Los nervios de ambos se notan en la actuación de la gala, pero aún así han logrado sobrepasar con holgura los dos millones de visitas en Youtube y situarse como una de las canciones más escuchadas en las plataformas digitales. Tanto Amaia como Alfred llevan siendo los favoritos del público semana sí y semana también, mientras los fervientes espectadores del directo no dejan de comentar cada gesto de cariño que realizan delante de las cámaras.

Artículo escrito por José Ángel Mateo Albuerne