Los Minions y las rebajas de verano lideran nuestro nuevo Cazando Gangas

El comienzo de julio supone que muchos comercios inician sus rebajas veraniegas, en las cuales también hay espacio para jugosos descuentos tanto en nuestras películas como series de televisión favoritas. Cada establecimiento opta por una fórmula diferente, por lo que será difícil que no encontréis una que cuadre mejor con lo que estáis buscando.

Eso no quita que también haya promociones concretas de lo más jugosas, y en este nueva entrega de nuestro Cazando Gangas sobresalen varias protagonizadas por Los Minions, la opción de hacerse con todo 'Dragon Ball' a un precio muy reducido o un fantástico pack de Alfred Hitchcock que no puede faltar en la colección de ningún cinéfilo. ¡Vamos allá!

Pack con 14 películas de Alfred Hitchcock: Una presentación de lujo que incluye 'Sabotaje' (1942), 'La Sombra de una Duda' (1943), 'La Soga' (1948), 'La Ventana Indiscreta' (1954), 'Pero...¿Quién Mató a Harry?' (1955), 'El Hombre que sabía Demasiado' (1956), 'Vértigo' (1958), 'Psicosis' (1960), 'Los Pájaros' (1963), 'Marnie, La Ladrona' (1964), 'Cortina Rasgada' (1966), 'Topaz' (1969), 'Frenesí' (1972) y 'La Trama' (1976) en blu-ray. Es la edición francesa, pero los discos son los mismos que los españoles: 79,43 euros.

2ª unidad al 70%: Comienzan las rebajas con la llegada de julio y Fnac han optado por poner la práctica totalidad de su catálogo de cine con un descuento del 70% en la segunda unidad, lo cual lleva la oferta hasta un descuento máximo del 35 por cierto si queréis dos del mismo precio -sí, la oferta de la aplican sobre la de menor precio aunque pases primero la barata-: Pinchad aquí.

30-40% de descuento: El Corte Inglés también se apunta a las rebajas veraniegas recuperando su ya habitual oferta consistente en que te hacen un 30% de descuento si coges tres películas o series en dvd o blu-ray, elevándose hasta el 40% si adquirís cuatro o más. Entrad aquí.

Hasta el 70% de descuento: En dvdgo optan por ir variando según el título deseado y han rebajado más de 15.000 películas hasta un 70%. Eso sí, tampoco han concretado cuántas llegan hasta esa cifra, que luego igual se pueden contar con los dedos de una mano... Aquí podréis comprobarlo.

2x1 en Suevia: Más modestos son los descuentos veraniegos de Movies Distribución, pero este 2x1 en varios títulos de Suevia -entre ellos 'Cadena perpetua'- quizá os interese. Solo tenéis que pasaros por aquí.

Steelbook de 'xXx: Reactivated': Personalmente no me gustó el regreso a la saga de Vin Diesel, pero seguro que no le faltan fans y esta edición exclusiva de Media Markt es una buena opción de hacerse con ella. Y tampoco esperéis mucho, que las cajas metálicas de ese comercio aguantan un tiempo a la venta y luego nunca vuelven a aparecer: 19,99 euros.

Todo 'Dragon Ball' en dvd: No me cansaré de decir que las aventuras de Goku nunca fueron mejores que cuando era un chaval. Luego creció y a medida que surgían nuevos enemigos, la cosa iba bajando de nivel. Por ello, me ha llamado la atención este ofertón que he encontrado en Axel Spinger con un descuento que ronda el 70%: 99,99 euros.

Películas seminuevas a 1,95: En Game también venden películas en blu-ray de segunda mano y paulatinamente han ido reduciendo sus precios. Ahora se ve que quieren quitarse de encima algunos títulos y los han rebajado a menos de dos euros cada una de ellas. Aquí podréis comprobar si alguno os interesa.

'Ugly Betty', serie completa en dvd: La serie liderada por America Ferrera fue editada en dvd con los mismos discos tanto en España como en Reino Unido, por lo que aquí tenéis la oportunidad de haceros con ella a un precio de risa: 24,43 euros (si introducís el código BINGE10 antes de proceder al pago).

Pack con 'Gru, mi villano favorito 1 y 2' y 'Los Minions': La llegada de la tercera entrega es una buena ocasión para recuperar el resto de películas de la franquicia y en Reino Unido podréis encontrar todas ellas en un pack editado en blu-ray. cuyos discos incluyen tanto audio como doblaje en español. a un precio muy reducido: 15,09 euros.

'La Residencia' en blu-ray: Cuesta creer que este clásico del cine de terror español siga inédito en alta definición en nuestro país. Sin embargo, en Alemania sí ha sido editado, con su montaje íntegro e incluyendo el audio en español. Además, sale más barato comprarlo en España que allí: 15,25 euros.

'Embrujadas' serie completa: La historia de las Halliwell fue la base de hasta 8 temporadas, cuyas temporadas también fueron editadas en dvd con los mismos contenidos tanto en España como en Reino Unido. Por ello, hacerse con la edición británica de la serie completa se puede conseguir a un precio muy reducido sin que ello afecte a los que necesiten el doblaje en castellano: 30,15 euros

Minion parlanchín: Está claro que infinidad de chavales -y más de un adulto- recordarán su amor hacia estas simpáticas criaturas por el estreno de 'Gru 3. Mi villano favorito' y también que más de uno querrá hacerse con uno de esos peluches parlanchines que hay en casi toda juguetería. En Amazon podréis haceros con el de Stuart con un 24% de descuento, quedándose en: 38 euros.

Peluche de Fluffy: Otro "personaje" que desata pasiones de la saga de Gru es el blandito peluche del unicornio Fluffy. Puede que ya tengas un Minion en tu colección, por lo que esta alternativa tampoco está nada mal: 11,5 euros.

Funko de Qui-Gon Jinn versión holograma: Una versión exclusiva de la última Star Wars Celebration que nos llega ahora a España. En Estados Unidos su precio ya se ha disparado, por lo que si lo queréis en vuestra colección, no esperéis mucho: 19,95 euros.

Los archivos de Pedro Almodóvar: Taschen realiza ediciones muy cuidadas de algunos de sus libros sobre el mundo el séptimo arte, pero también suelen tener un precio elevadísimo -150 euros normalmente-. En ocasiones acaban reeditándolos más baratos y ahora es el turno del dedicado al realizador manchego. No os llegará hasta septiembre, que es cuando sale a la venta, pero mejor no arriesgarse a quedarse sin él: 47,49 euros.

Funko de Bojack Horseman: No hay más complicación, una figura del protagonista de la excelente serie de Netflix a un precio más reducido de lo habitual para estos muñecos: 9,22 euros

Muñeco de Mysterion: Uno de los superhéroes que aparecen en ciertos episodios de 'South Park' y que también forma parte del nuevo videojuego basado en la serie creada por Trey Parker y Matt Stone. Además, la figura, de gran tamaño, cuenta con un descuento cercano al 50%: 24,99 euros.