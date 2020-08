Netflix se disculpa y retira el polémico cartel de 'Guapis', la película acusada de sexualizar a niñas de 11 años

Una de las grandes polémicas de los últimos días fue el lanzamiento del cartel de la película 'Guapis' por parte de Netflix. Las críticas no tardaron en llegar, acusando a la plataforma de sexualizar a niñas de 11 años y fomentar la pedofilia. La compañía de streaming no ha tardado en reacciones y se ha optado por retirar el cartel y disculparse por lo sucedido.

En concreto, Netflix ha lanzado el siguiente comunicado: "Lo sentimos mucho por el inapropiado arte promocional que hemos usado para 'Guapis'. No estuvo bien, y tampoco era representativo de la película francesa que ganó un premio en Sundance. Hemos actualizado tanto las imágenes como la descripción".

Como bien se apunta en el comunicado, Netflix también ha realizado un pequeño ajuste en la descripción de 'Guapis' que encaja mucho mejor con lo que busca la cineasta Maïmouna Doucouré, quien en una reciente entrevista dejaba muy claro que su objetivo era precisamente el contrario al que proyecta este controvertido cartel ya retirado de circulación.

Una buena forma de tener claro que así era la tenemos echando un ojo al póster francés de la película, donde se ha estrenado en cines, y que encontraréis justo debajo de estas líneas al lado del que ha despertado una reacción furibunda en las redes.

Eso no ha impedido que muchos sigan pidiendo la retirada de la película de Netflix. Lo curioso es que todavía ni se ha llegado a estrenar en la plataforma, ya que su lanzamiento está previsto para el próximo 9 de septiembre. Será entonces cuando salgamos de dudas, pero a 'Guapis' tampoco le faltan apoyos entre aquellas personas que ya han podido verla, caso de la actriz Tessa Thomspon:

#CUTIES is a beautiful film. It gutted me at @sundancefest. It introduces a fresh voice at the helm. She’s a French Senegalese Black woman mining her experiences. The film comments on the hyper-sexualization of preadolescent girls. Disappointed to see the current discourse. 😞