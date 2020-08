'Cuties': Netflix lanza el tráiler de la controvertida película sobre niñas que aprenden a hacer twerking

Netflix ha estrenado el tráiler de una nueva película llamada 'Cuties', que gira en torno a una niña de 11 años que queda fascinada con un equipo de baile twerking y tiene la esperanza de unirse a ellos, la película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de este año y aterriza en la plataforma el 9 de septiembre, pero no sin una buena ración de polémica. Ya que ha sido objeto de un controvertido trending topic con el hagstag #NetflixPedofilia.

La sinopsis oficial de 'Cuties' reza así:

'Cuties' dirigida y escrita por Maïmouna Doucouré ha creado una ola de indignación en Twitter tildando la apuesta de "pedófila". acusando a Netflix de incluir en su catálogo un prodicto "sexista que blanquea la erotización de la infancia y el mito de la nínfula", incluso ha habido llamamientos para boicotear a la plataforma y una petición en Change.org que pide la retirada de la película bajo estas premisas:

“Esta película es asquerosa ya que sexualiza a niñas de 11 años para el placer visual de pedófilos y también influye negativamente en nuestros hijos. No hay necesidad de este tipo de contenido, sobre todo cuando el tráfico sexual y la pedofilia siguen ahí. No hay excusa, es contenido peligroso”.

La polémica se encendió con el adelanto de un desafortunado póster al que le falta la base del tono e intenciones de la película. En una entrevista a cineuropa, Doucouré explica que precisamente la película busca llamar a una reflexión:

"Un día que vi, en una fiesta de barrio, a un grupo de chicas jóvenes de alrededor de 11 años subiendo al escenario y bailando de una manera muy sensual con ropa muy reveladora. Me quedé bastante sorprendida y me pregunté si eran conscientes de la imagen de disponibilidad sexual que proyectaban. En la audiencia también había madres más tradicionales, algunas de ellas con velo: fue un verdadero choque cultural. Me quedé atónita y pensé en mi propia infancia, porque a menudo me he hecho preguntas sobre mi propia feminidad, sobre la evolución entre dos culturas".