No todo van a ser cancelaciones: Netflix renueva 'Dear White People' y 'F is for Family'

Netflix había apostado durante años por la continuidad de sus series, pero durante los últimos meses las cancelaciones empezaban a ser muy abundantes y tenía que llegar un punto en el que la compañía cortase esa racha. El anuncio de que 'Sense8' iba a tener un capítulo especial para dar final a la serie fue un buen comienzo, pero una renovación siempre produce más alegrías y ahora nos ha dado una doble al conceder una segunda temporada a 'Dear White People' y una tercera a 'F is for Family'.

Lo cierto es que tampoco hubiera sido tan sorprendente que Netflix prescindiera de 'Dear White People', ya que su impacto en Google Trends -recodemos que la empresa no hace públicos dado del seguimiento de sus series- fue menor al de 'Girlboss', y la ficción liderada por Britt Robertson fue cancelada hace ya varios días. ¿Quizá no habrán querido meterse en una polémica más que segura dada la temática de la serie creada por Justin Simien?

Por su parte, 'F is for Family' tampoco ha sido nunca uno de los títulos más comentados de Netflix, pero esta ficción animada ha gozado de una notable acogida crítica y no tiene pinta de ser especialmente cara. Además, la compañía tampoco tiene un catálogo tan amplío de animación para adultos, otro punto a favor de la serie creada por Bill Burr y Michael Price.

Por mi parte, he de confesar que aún no he dado una oportunidad a 'F is for Family', pero sí que me animé con 'Dear White People' y decidí abandonarla tras apenas un par de episodios. Muchos han alabado este salto a la pequeña pantalla de la película homónima de 2014, pero a mí me dejó bastante frío lo que vi. En mi caso lo que estoy esperando es que Netflix no tarde demasiado en pronunciarse sobre el futuro de la estupenda 'Glow'.

