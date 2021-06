Premios BAFTA TV 2021: 'Podría destruirte' se impone a 'Small Axe' mientras que 'The Crown' se va de vacío

Anoche se celebró en Londres la ceremonia de entrega de premios de los BAFTA TV, los correspondientes a lo mejor que se ha realizado en materia televisivo en el Reino Unido durante 2020. Unos premios que han sido bastante repartidos y con sorpresas en las categorías principales.

La que no fue una sorpresa es que tanto Michaela Coel como su drama 'Podría destruirte' se llevasen sendos premios a mejor actriz y mejor miniserie, imponiéndose en ambos casos a otra de las series del año: la 'Small Axe' de Steve McQueen, cuyas seis nominaciones solo se encarnaron en el galardón a Malachi Kirby como mejor actor de reparto.

Por otro lado, la inédita en España 'Save me too' se coronó como mejor serie dramática, por encima de las joyas (literalmente) de 'The Crown' y 'Gangs of London'. En comedia, la que se llevó el gato al agua fue 'Inside no. 9' por encima de otras grandes propuestas como 'Fantasmas'.

Lista de ganadores de los BAFTA TV 2021

A continuación, las categorías principales (relevantes) de los BAFTA TV 2021 y en negrita los ganadores.

Mejor serie dramática

'Gangs of London'

'I Hate Suzie'

'Save me too'

'The Crown'

Mejor interpretación femenina en una comedia

Aimee Lou Wood ('Sex Education')

Daisy Haggard ('Bendita paciencia')

Daisy May Cooper ('This Country')

Emma Mackey ('Sex Eduction')

Gbemisola Ikumelo ('Famalon')

Mae Martin ('Feel Good')

Mejor obra internacional

Mejor actor protagonista

John Boyega ('Small Axe')

Josh O'Connor ('The Crown')

Paapa Essiedu ('Podría destruirte')

Paul Mescal ('Normal People')

Shaun Parkes ('Small Axe')

Waleed Zuaiter ('Baghdad Central')

Mejor actriz protagonista

Billie Piper ('I Hate Suzie')

Daisy Edgar-Jones ('Normal People')

Hayley Squires ('Adult Material')

Jodie Comer ('Killing Eve')

Letitia Wright ('Small Axe')

Michaela Coel ('Podría destruirte')

Mejor intérprete masculino en una comedia

Charlie Cooper ('This Country')

Guz Khan ('Man Like Mobeen')

Joseph Gilgun ('Brassic')

Ncuti Gatwa ('Sex Education')

Paul Ritter ('Friday Night Dinner')

Reece Shearsmith ('Inside no. 9')

Mejor Miniserie

'Adult Material'

'Podría destruirte'

'Normal People'

'Small Axe'

Mejor comedia de ficción

'Fantasmas'

'Inside no. 9'

'Man Like Mobeen'

'This Country'

Mejor drama continuado & novela

'Casualty'

'Coronation Street'

'Eastenders'

'Hollyoaks'

Mejor actor de reparto

Kunal Nayyar ('Criminal: UK')

Malachi Kirby ('Small Axe')

Michael Sheen ('Quiz')

Micheal Ward ('Small Axe')

Rupert Everett ('Adult Material')

Tobias Menzies ('The Crown')

Mejor actriz de reparto