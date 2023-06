Qué ocurre al final de 'Flash' y en su escena poscréditos: lo que significa para el futuro del nuevo Universo DC

Si algo tenemos que agradecer al boom del cine de superhéroes, eso es el modo en que ha obligado al público a quedarse sentado pacientemente mientras ve los títulos de crédito; aunque sea únicamente para ver la escenas escenas de marras que llegan después de que el rulo termine de circular en pantalla y que, con suerte, añadirán un pequeño extra de emoción una vez finalizada la historia principal.

Como no podía ser menos, 'Flash', la última —e irregular— película del vigente Universo DC hasta la fecha, también cuenta con su propia poscréditos. Si te la perdiste, o si simplemente quieres saber qué ocurre en ella sin necesidad de ver el largometraje, vamos a repasar a continuación lo que ocurre en ella y qué implicaciones tiene hacia el futuro de la franquicia.

Por supuesto, a partir de este momento habrá spoilers a mansalva, así que sigue leyendo bajo tu propia responsabilidad.

What else?

Empecemos repasando brevemente qué ocurre en el final de la producción dirigida por Andy Muschietti. En él, después de encontrarse por última vez con su madre, aceptar la pérdida definitivamente y, teóricamente, salvar el continuo espacio-tiempo, Barry regresa a su línea temporal, donde logra exculpar a su padre del asesinato de su progenitora. Parece que todo ha salido a pedir de boca.

El problema es que nuestro héroe titular no ha solucionado del todo la papeleta. Cuando sale del juzgado, recibe la llamada de Bruce Wayne, que le felicita por la victoria y le pide que espere un segundo, que está llegando para verle en persona. Cuando Barry se encuentra con Bruce, este no tiene el aspecto de Ben Affleck, sino de George Clooney, que interpretó al Hombre murciélago en la 'Batman & Robin' de 1997. Con este último —e inesperado— gag, la película concluye.

¿Significa esto que Clooney volverá a vestir el manto del murciélago en la anunciada 'The Brave and the Bold' que formará parte del nuevo DCU capitaneado por James Gunn y Peter Safran o, por el contrario, es sólo una broma más? Algo me dice que es más probable que sea lo segundo...

Se bebe hasta el agua de los charcos

Y ahora, lo verdaderamente importante —o no—. ¿Qué pasa con la escena poscréditos de 'Flash'? La verdad es que bastante poco, ya que no deja de ser otro chiste que nos devuelve al Aquaman de Jason Momoa en una situación un tanto peculiar...

En ella, Barry acompaña a Arthur, que lleva una borrachera considerable, fuera de un bar con la intención de llevarle a su piso a dormir la mona. La cosa es que no logran dar más que unos cuantos pasos antes de que Aquaman caiga de bruces encima de un charco y decida que está lo suficientemente cómodo como para ir a ningún sitio. Eso sí, el atlante no duda en pedirle a nuestro héroe que vaya a comprar más cerveza.

Como ya os conté en mi reseña, si esperabais que 'Flash' abriese la puerta al nuevo DCU de Gunn de forma explícita, la decepción es más que probable. Queda claro que Barry ha terminado su última aventura en una línea temporal distinta a la suya, pero si esto va a afectar a la narrativa que arrancará con 'Superman Legacy' está aún por ver.

