La segunda Fiesta del Cine de 2018 se celebrará en octubre con una variada oferta de estrenos

Hace ya tiempo que se instauró la buena costumbre de celebrar dos ediciones de la Fiesta del Cine cada año. En 2018 ya habíamos podido disfrutar de la primera el pasado 7, 8 y 9 de la mayo y la noticia ahora es que al fin se han anunciado las fechas para la segunda: del 1 al 3 de octubre las entradas volverán a costar solamente 2,90 euros.

Es cierto que en esta ocasión no estará reciente el estreno de un título tan potente como 'Vengadores: Infinity War', aunque sí que será otro título de Disney el que presente sus credenciales para ser el más visto. Nos referimos a 'Christopher Robin', la película que nos contará el origen de Winnie the Pooh, aunque no le va a faltar la competencia.

Solamente el viernes anterior a la celebración de esta nueva edición de la Fiesta del Cine también se estrenan 'El reino', el esperado nuevo trabajo de Rodrigo Sorogoyen, 'Searching', 'Un pequeño favor', el salto al thriller de Paul Feig, o 'El reverendo', y además aún estarán en cartel cintas como 'Johnny English: De nuevo en acción', 'Predator', 'Todos lo saben' o 'La monja'.

La mecánica vuelve a ser la habitual: tendrás que registrarte en la web oficial de la Fiesta del Cine para poder adquirir posteriormente tus entradas ya sea en el propio cine o a través de Internet. Y si tienes menos de 14 años o más de 60 ni siquiera tendrás que pasar por ese trámite. Será la semana que viene cuando comience el proceso de registros y a partir de entonces ya solamente nos queda esperar hasta el 1 de octubre para sacarle partido.