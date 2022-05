'Star Wars': así fue cómo un agujero en el guión de George Lucas originó el mítico casco de Darth Vader

Hay pocos villanos en la historia del cine que tengan un aspecto tan característico como Darth Vader, que lógicamente es uno de los grandes iconos de la saga de 'Star Wars'. Su aspecto amenazador con su enorme casco y su armadura han sido pasto de pesadillas (y también admiración, ojo) para más de uno... Y como con tantas cosas del universo de Star Wars, el diseño final del personaje también se decidió gracias a Ralph MacQuarrie.

Antes de trabajar en el mundo del cine, Ralph McQuarrie había realizado algunos dibujos del espacio para la CBS durante las misiones lunares del programa Apollo. Su arte impresionó mucho a George Lucas, a quien en 1972 ya le estaba rondando en la cabeza la idea de una película de ciencia ficción y quería contar con el diseñador para el proyecto.

"Me visitó con sus amigos, y hablamos de esta gran película de ciencia ficción fantástica que quería hacer. Todavía no tenía ni título "dijo McQuarrie a la revista 'Star Wars Insider, recordando su primer encuentro con Lucas'. "Le enseñé una propuesta en la que había trabajado en 1972 para una película de ciencia ficción llamada 'Galaxy'... No pensé que volvería a verle, pero entonces un día me llamó para ver si me interesaría hacer algo para 'Star Wars'."