"Tenemos que hacer películas más relevantes culturalmente": Netflix reconoce no estar satisfecha con '6 en la sombra'

A de haber sido vista por más de 80 millones de personas, las cabezas pensantes de Netflix no están demasiado orgullosas de su (espléndida) colaboración con Michael Bay. Parece mentira que los responsables de meter en tu casa títulos como 'Proyecto Power' se anden con remilgos para una vez que tienen a un autor de como la copa de un pino a favor de obra con una película tan gigantesca como '6 en la sombra'.

El genio sigue incomprendido

Nos las prometíamos muy felices... y así fue. La película de Michael Bay para Netflix con Ryan Reynolds como estrella principal no decepcionó a nadie. Bueno, ya me entendéis. '6 en la sombra' es un extraordinario ejercicio de acción donde el realizador más ambicioso del cine de acción más frenético no soltaba el pie del acelerador ni un solo segundo.

Está claro que ahora que saben que pueden competir por los premios y el prestigio que hasta hace cuatro días solo estaba al alcance de unos pocos elegidos, en Netflix empiezan a estar más interesados en trascender que en entretener. Solo así se entienden títulos como 'Patrulla Trueno', 'A ciegas' o 'A descubierto', cumbres del cine de autor y candidatas a todos los premios posibles, de la Seminci a Cannes. Ah, no, espera.

Empachados con Cuarón y Scorsese, envalentonados con sus colaboraciones con Noah Baumbach (que está metido en la película sobre 'Barbie') y haciendo como que nunca han rodado películas con el genio Adam Sandler (otras muy merecidas cifras millonarias de clics, por supuesto), las corbatas de Netflix han decidido enterrar la posibilidad de volver a vivir una aventura continuista de ese equipazo guerrillero.

"No sentimos haber llegado ahí de manera creativa. Fue un buen éxito, pero al final del día no sentimos haber dado en la diana como para justificar un regreso. Simplemente no había un amor tan profundo por esos personajes o ese mundo. Tenemos que ser más consistentes en hacer películas más relevantes culturalmente, situarlas en el zeitgeist. Sabemos que la audiencia está ahí para estas películas, pero quiero que la gente sienta ese impacto en sus conversaciones con amigos y colegas".

Es posible que Scott Stuber, jefe de la sección cinematográfica de la plataforma, estuviera soltando el discursito cool con una mano mientras con la otra compraba títulos del calado de 'The Cloverfield Paradox' o expandía el universo de 'Enola Holmes'. De momento Bay está centrado en su próximo trabajo, el remake de 'Ambulancen', thriller danés sobre atracos y ambulancias que, te tienes que reír, está disponible en Netflix. Qué pequeño es el mundo.