La versión extendida (y "más divertida") de 'Spider-Man: No Way Home' ya tiene fecha de estreno en cines españoles

Como decía el agente Smith en 'Matrix', "imposible no; inevitable". Así era el hecho de que 'Spider-Man: No Way Home' fuese a regresar a los cines con una versión extendida después de arrasar la taquilla internacional y tras la maniobra comercial —por no decir jugarreta— de no incluir las escenas eliminadas de la película en las ediciones físicas del largometraje dirigido por Jon Watts.

Relanzando las redes

Si hace dos meses os informábamos de la existencia de esta 'Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff Version' —telita con el título de marras— y os contábamos que llegaría únicamente a salas de Estados Unidos y Canadá el próximo 2 de septiembre, hoy al fin podemos confirmar que el los trepamuros marvelitas también aterrizarán en los cines españoles; aunque un poquito más tarde de lo previsto.

La gente de Sony Pictures ha elegido el día 23 de septiembre para sumergirnos de nuevo en el Universo Cinematográfico de Marvel de la mano de Tom Holland, Andrew Garfield, Tobey Maguire y compañía. En esa fecha coincidirá en cartelera —salvo cambios de última hora— con 'No te preocupes querida' de Olivia Wilde, 'Modelo 77' de Alberto Rodríguez o 'Crímenes del futuro' de David Cronenberg; raro será que no vuelva a arrasar en su fin de semana de reestreno.

A fecha de hoy, 'Spider-Man: No Way Home' cuenta con una recaudación internacional de 1.901 millones de dólares que la sitúan en el sexto puesto de las cintas más taquilleras de la historia; muy cerca de 'Vengadores: Infinity War' y 'Star Wars: El despertar de la fuerza', con 2.048 y 2.069 millones respectivamente. Raro será que el empujón de su regreso a cines no la haga adelantar posiciones en el ranking.

Mientras esperamos el mes que queda hasta su lanzamiento, os dejo con el póster de esta versión, en el que se ha optado por sacar la artillería pesada y mostrar todo lo que se guardaron en su estreno original. Aunque bien podrían haber usado este, porque las "grandes sorpresas" del filme ya las conocía medio mundo antes de verlo...