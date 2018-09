Emmy 2018: Henry Winkler es el mejor actor de reparto en serie cómica por 'Barry'

Winkler llevaba esperando un Emmy desde 1976, cuando fue nominado por su mítico The Fonz en la histórica sitcom 'Happy Days'. Desde entonces, cuatro décadas y cinco nominaciones previas que le han llevado a imponerse sobre Tony Shalhoyb (habitual de los premios con 'Monk'), este año con 'The Marvelous Mrs. Maisel', Alex Baldwin y su eterno Donald Trump en 'Saturday Night Live' o el claro favorito, Tituss Burgess por 'Unbreakable Kimmy Schmidt'.

El premio le ha llegado, finalmente, a sus 72 años, en la oscura sitcom 'Barry', de HBO. Ha sido con el papel de Gene Cousineau, el voluble e imprevisible profesor de interpretación de Barry Berkman (Bill Hader), un asesino a sueldo que decide instalarse como actor en Los Angeles. En su discurso de agradecimiento, Winkler agradeció los "37 segundos" que tenía para hablar y mandó a sus hijos a la cama, ahora que papá había ganado.

Otras nominaciones anteriores le llegaron por la locución del documental 'Who Are the Debolts and How Did They Get 19 Kids?' o la más reciente, en el año 2000, por su intervención como actor invitado en 'The Practice'. La carrera de Winkler ha estado siempre vinculada a la comedia, y ha aparecido recientemente en series tan icónicas como 'Arrested Development' o 'Parks and Recreation'.

Estamos en directo comentando los Emmy 2018