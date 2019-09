Emmy 2019: Peter Dinklage es el mejor actor de reparto de serie dramática

Tras dar el reconocimiento de mejor Talk Show a John Oliver, los Emmy 2019 se reconducen a los premios importantes con el mejor actor de reparto de un drama, finalmente para Peter Dinklage por su papel en la temporada final de 'Juego de Tronos'.

Tras una presentación de las mejores series adicionales, por Terrence Howard y Taraji P. Henson, citando a Frank Sinatra, Viola Davis introdujo a los actores nominados, con un montaje en directo bastante original y dinámico. El premio recogido por un emocionado Peter Dinklage, recogiendo su cuarto Emmy. que Dinklage ha ganado de un total de ocho nominaciones. Todas las victorias logradas, por 'Juego de Tronos'. Su hermano en la serie, Nikolaj Coster-Waldau que recibía su segunda nominación este año.

Peter Dinklage ('Juego de Tronos'), también se impone sobre Jonathan Banks ('Better Call Saul'), Giancarlo Esposito ('Better Call Saul') Alfie Allen ('Juego de Tronos') y Chris Sullivan ('This is us')

