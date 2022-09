Emmy 2022: dónde ver en streaming todas las series nominadas a las categorías reina de los premios televisivos

La madrugada del lunes 12 al martes 13 es una noche importante: llegan los premios Emmy 2022 y con ellos la posibilidad de celebrar lo mejor de la televisión en la última temporada... y si de paso nuestra serie favorita se lleva algo, mejor que mejor.

Una "competición" en el que decenas de ficciones se disputan ser coronada como la mejor de la noche y, si se te ha escapado alguna, vamos a repasar dónde se pueden ver todas las series nominadas a las categorías reina. Es decir, todas las que están nominadas a Mejor serie dramática, mejor serie de comedia y mejor serie limitada. Adelante.

Mejor comedia

'Larry David' (Curb your enthusiasm)

4 nominaciones

Larry David sigue abonado a esta categoría después de la temporada 11 de su falsa autobiografía improvisada. El cómico sigue demostrando que es de lo mejor de la televisión.

Se puede ver en HBO Max

'Colegio Abbott' (Abbott Elementary)

7 nominaciones

Las peripecias de este grupo de profesores en un colegio público con pocos fondos ha sido la comedia revelación de la temporada y la gran representante de la televisión en abierto para los premios.

Se puede ver en Disney+ | Crítica

'Lo que hacemos en las sombras' (What We Do in the Shadows)

7 nominaciones

Los vampiros más famosos de Staten Island siguen siendo desternillantes en su enfrentamiento a los retos de la vida moderna y la sociedad. Una joya que va creciendo temporada a temporada.

Se puede ver en HBO Max | Crítica

'La maravillosa Sra. Maisel' (Marvelous Mrs. Maisel)

12 nominaciones

A pesar de haber perdido un poco de calor por parte de la crítica (y diría que algo del público), la serie de época de Amy Sherman-Palladino sigue proporcionando grandes y vibrantes alegrías.

Se puede ver en Prime Video | Crítica

'Barry'

14 nominaciones

El asesino de Bill Hader abraza su inusitada oscuridad mezclando magistralmente una introspección con momentos cómicos estupendos.

Se puede ver en HBO Max | Crítica

'Hacks'

17 nominaciones

Fue la gran revelación de la temporada pasada, con permiso de con la que está empatada, y la segunda temporada de las vidas de esta extraña pareja cómica confirma que estamos ante una de las grandes.

Se puede ver en HBO Max | Crítica

'Solo asesinatos en el edificio' (Only Murders in the Building)

17 nominaciones

No se me ocurre un mundo en el que los Charles, Oliver y Mabel de Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez no se dediquen a resolver crímenes y grabar podcast.

Se puede ver en Disney+ | Crítica

'Ted Lasso'

Y la serie líder de la categoría es esta comedia ambientada en el mundo del fútbol y un Jason Sudeikis consagrado a explorar cómo la amabilidad nos hace mejores... y el coste que muchas veces tiene el intentar serlo.

20 nominaciones

Se puede ver en Apple TV+ | Crítica

Mejor drama

'Better Call Saul'

7 nominaciones

La precuela de 'Breaking Bad' comenzó fuerte y hoy sigue siendo una de las mejores series que podemos encontrarnos en la actualidad con el origen del abogado.

Se puede ver en Movistar Plus+ y Netflix | Crítica

'Yellowjackets'

7 nominaciones

Una gratísima sorpresa de misterio y terror protagonizado por un grupo de compañeras de equipo de fútbol que se convirtió en una de nuestras series favoritas del tramo final de 2021.

Se puede ver en Movistar Plus+ | Crítica

'Ozark'

13 nominaciones

Una perenne de estas categorías. La temporada final del drama criminal protagonizado por Jason Bateman ha conquistado hasta a los que son más escépticos con ella, ¿será su ocasión?

Se puede ver en Netflix | Crítica

'Stranger Things'

13 nominaciones

El regreso de la serie fantástica fue uno a lo grande. Y no solo por el extendido metraje de sus episodios, sino también por ofrecer toda una delicia para los fans del género.

Se puede ver en Netflix | Crítica

'El juego del calamar'

El mega gran fenómeno de 2021 fue sin duda esta serie coreana que nos llevaba por una competición letal a través de juegos infantiles. Una ficción que ha valido una presencia histórica en los premios.

14 nominaciones

Se puede ver en Netflix | Crítica

'Separación' (Severance)

14 nominaciones

Una magnífica distopía laboral con toques de thriller que es todo un golpetazo en la mesa por parte de Ben Stiller y Apple TV+, que tras el triunfo de 'Ted Lasso' busca hacer lo mismo en las categorías de drama.

Se puede ver en Apple TV+ | Crítica

'Euphoria'

16 nominaciones

Sam Levinson vuelve a hacer una demostración magistral de puesta en escena en la última temporada de este absorbente y magnético drama adolescente.

Se puede ver en HBO Max | Crítica

'Succession'

25 nominaciones

Parece difícil, pero los tejemanejes y puñaladas traperas de los Roy y la lucha por el emporio familiar no han dejado, en ningún momento, de crecer. No es de extrañar que sea la serie más nominada de la noche.

Se puede ver en HBO Max | Crítica

Series limitadas

'¿Quién es Anna?' (Inventing Anna)

3 nominaciones

Echábamos bastante de menos la pluma de Shonda Rhimes y la espera ha merecido la pena con una soberbia y adictiva serie sobre la falsa heredera y la periodista que la investigó.

Se puede ver en Netflix | Crítica

'The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes'

6 nominaciones

Amanda Seyfried clava esta anatomía de uno de los mayores escándalos del mundo de la tecnología médica. Una crónica bastante brillante con un merecido puesto en los premios.

Se puede ver en Disney+ | Crítica

'Pam y Tommy'

10 nominaciones

Si bien sobre el papel podría dar algo de miedo, nos encontramos con una miniserie sensacional que usa el conocido escándalo sexual para realizar una radiografía de fama, sexo y masculinidad en los años 90.

Se puede ver en Disney+ | Crítica

'Dopesick: Historia de una adicción'

14 nominaciones

De todas las de este listado, probablemente esta sea una de las series más estremecedoras (y "cabreantes") de la temporada. Un contundente relato sobre las práxis de las grandes farmacéuticas.

Se puede ver en Disney+ | Crítica

'The White Lotus'

20 nominaciones

Parecía que se iba a quedar como una serie rándom del verano, pero resulta que Mike White ha firmado una de las mayores sorpresas de dicha época con su exploración de dinámicas de poder y el clasismo entre huéspedes y personal en un lujoso resort.

Se puede ver en HBO Max | Crítica