Goya 2021: estas son las películas favoritas para salir vencedoras de la gran noche del cine español

El próximo sábado los Goya 2021 prometen no dejar a nadie indiferente, empezando por la reciente noticia sobre las estrellas de Hollywood que dejaría un mensajito de cariño al amigo Antonio Banderas y una palmadita en la espalda a nuestro, por otro lado, siempre castigado cine.

Niñas, niños, brujas y descubrimientos

Es muy difícil adivinar por dónde saltará la sorpresa este año, aunque todo apunta a que Pilar Palomero vivirá la noche de su vida gracias a 'Las niñas', una de las grandes sensaciones de la temporada. Su gran rival, la menos en lo que a ruido mediático se refiere, será un niño: 'Adú' y sus 13 nominaciones son un serio peligro para el resto de candidatas. 'La boda de Rosa', 'Ane' y 'Sentimental', la deliciosa comedia picarona de Cesc Gay, apuntan menos posibilidad de éxito.

Sería bonito ver a Juanma Bajo Ulloa levantar el que sería su segundo premio como director 30 años después de llevarse el de director novel por 'Alas de mariposa', pero todo apunta a que Pilar Palomero se puede llevar los dos cabezones a la mejor dirección. Iciar Bollain y su trabajo en 'La boda de Rosa' es una rival fuerte.

Si los premios deciden repartirse mejor, no veríamos nada mal que Nuria Giménez Lorang o David Pérez Sañudo se llevasen el gato al agua con sus espléndidas 'My Mexican Bretzel' y 'Ane'. Y ya que hablamos de la asombrosa recreación documental de Lorang no podemos dejar de aplaudir la valentía y el enorme reconocimiento que supondría ver salir vencedor a Luis López Carrasco con su emocionante 'El año del descubrimiento'.

Comentaba Javier Fesser que el de sus 'Historias lamentables' era el primer guión que había escrito, ojo al detalle, aunque el ruido de 'Campeones' aún resuena. Como sucede en todas las categorías en las que aparecen las niñas de Palomero, todo apunta a que el premio caerá ahí aunque Bernardo Sánchez y Marta Libertad Castillo serían una buena opción por su tratamiento de la obra de Azcona en 'Los europeos'.

Año raro de cara a las mejores interpretaciones, y si hacemos caso a eso de que los Globos de oro dictan el camino y que los Feroz son nuestros globos, pues Mario Casas se llevará su primer Goya por 'No matarás', probablemente la más floja de sus últimas 2000 películas. Patricia Lopez Arnaiz ('Ane'), Juan Diego Botto ('Los europeos') y Verónica Echegui apuntan a repetir premio.

Ojalá el vividor-follador de Alberto San Juan tuviera un ex aequo de esos con el portentoso trabajo de Botto. Las revelaciones son otro de los grandes misterios de la velada. Si prima el sentido común Fernando Valdivielso debería quedar fuera de las apuestas por la misma razón por la que Carmen Machi no se llevó un feroz por '30 monedas'.

El sábado puede pasar cualquier cosa, pero sabemos qué no pasará: ni la gala será corta ni 'La gallina Turuleca' se irá de vacío: no hay más películas nominadas en la categoría de largometraje animado. Id preparando el picoteo.