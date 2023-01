Disney destrona a Netflix en los Óscar: la plataforma de streaming es la gran perdedora de las nominaciones de la edición de 2023

Netflix llevaba varios años liderando la lista de estudios en las nominaciones al Óscar. Tocó techo en la edición de 2021 con 36 candidaturas y mantuvo el trono el año pasado con 27, pero ha sido destronada en 2023, ya que la plataforma solamente ha sumado 16 nominaciones, lo que solamente le ha permitido ocupar el tercer puesto.

Del primer al tercer puesto

El estudio que más nominaciones ha conseguido este año ha sido Disney con 22 candidaturas, aunque tiene un poco de truco, ya que es la suma de las películas de todos los estudios propiedad de Disney: 'Almas en pena en Inisherin' (Searchlight Pictures) ha logrado 9, 'Black Panther: Wakanda Forever' (Marvel Studios) ha sumado 5, 'Avatar: El sentido del agua' (20th Century Studios) se ha quedado en 4, mientras que 'Red' (Pixar), 'El imperio de la luz' (Searchlight Pictures), 'Le Pupille' (Disney) y 'Fire of Love' (National Geographic) han conseguido una por cabeza.

El segundo puesto ha quedado en manos de A24, el estudio de cine independiente que en esta edición ha logrado 18 nominaciones gracias a 'Todo a la vez en todas partes' (11 nominaciones), 'La ballena' (3 nominaciones), 'Aftersun' (1 nominación), 'Marcel The Shell With Shoes On' (1 nominación), 'Close' (1 nominación) y 'Causeway' (1 nominación).

Por su parte, las 16 de Netflix pertenecen a 'Sin novedad en el frente' (9 nominaciones), 'Blonde' (1 nominación), 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' (1 nominación), 'Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades' (1 nominación), 'El monstruo marino' (1 nominación), 'Pinocho de Guillermo del Toro' (1 nominación), 'The Elephant Whisperers' (1 nominación) y 'The Martha Mitchell Effect' (1 nominación).

Todo esto confirma la tendencia a la baja de Netflix en los Óscar, y seguro que en la plataforma se arrepienten de no haber sabido aprovechar unos años en los que lo tuvo más fácil de lo esperado para llevarse el premio a la mejor película...

