"Estuve a punto de reventar la cara a Harvey Weinstein con el Óscar de Titanic". James Cameron admite que casi se marca un Will Smith durante la gala más vista de la historia

James Cameron se proclamó el rey del mundo durante la gala de los Óscar de 1998 gracias a 'Titanic'. Seguro que en la Academia de Hollywood quedaron muy contentos con el resultado, ya que fue la gala más vista de todos los tiempos. Ahora en The Hollywood Reporter han realizado una genial historia oral de la misma con motivo de su 25 aniversario, donde sobresale una anécdota que ha contado el también director de 'Avatar 3'.

El cineasta reconoce que por aquel entonces no conocía a Harvey Weinstein, uno de los productores más influyentes de Hollywood durante varias décadas. Para él simplemente era esa persona que hizo la vida imposible a su amigo Guillermo del Toro durante el rodaje de 'Mimic', por lo que no dudó en hacerle frente cuando quiso ofrecerle colaborar juntos:

No sabía nada de él aparte de lo que había aprendido de Guillermo del Toro. Guillermo y yo éramos amigos íntimos desde 1991. Me había contado la horrible mierda que le hizo Miramax cuando hizo su primera película comercial americana, Mimic, y le despidieron. Los actores, con Mira Sorvino a la cabeza, se rebelaron y no trabajaron hasta que lo trajeron de vuelta. Luego, cuando la película tuvo éxito y fue bien considerada, Harvey se lanzó a recibir elogios por la película. Yo volvía a mi asiento con mi Oscar de montaje y un tipo se presentó diciendo: "Si quieres venir a trabajar a un lugar que es amigo del artista, amigo del cineasta", me tendió la mano y yo le rechacé.

Fue un momento desagradable. Pero sí, defendí a Guillermo y le eché en cara a Harvey sus gilipolleces, y entonces se puso muy ruidoso y verbalmente abusivo y casi potencialmente violento físicamente. Y estuve a punto de reventarle la cara con el Óscar, lo que habría sido muy apropiado, creo. Pero yo no estaba pensando en ello en esos términos; era sólo el arma que tenía a mano. Lo histérico de todo el momento fue que la gente a nuestro alrededor decía: "¡Aquí no! ¡Aquí no!" Era algo así como: "No pasa nada si os peleáis en el callejón, pero no lo hagáis aquí en los premios de la Academia".

El agua finalmente no llegó al río, por lo que ese momento seguro que pasó desapercibido por la mayoría hasta que Cameron ha decidido confesar lo que sucedió. En su caso logró contenerse, cosa que no puede decirse en el caso de Will Smith el año pasado, pues Chris Rock sí que sufrió la ira del oscarizado protagonista de 'El método Williams'.

Os recuerdo que Cameron tiene una nueva oportunidad para coronarse en los Óscar de 2023, pues 'Avatar: El sentido del agua' aspira a llevarse 4 estatuillas para casa, incluyendo el de mejor película. Eso sí, es muy poco probable que lo consiga.