Por qué ayer fue un día tan importante para la temporada de premios. Cómo el 'Big Sunday' ha dejado a 'Anora' como gran favorita

Si eres de los que se sienta a ver las nominaciones a los Óscar y se sorprende porque elijan una película y no otra, quizá debas saber que, para cuando el momento llegue el 17 de enero, realmente no habrá tanto lugar para la sorpresa. El camino estará más que pavimentado por una temporada de premios que acaba de empezar por todo lo alto con un "Big Sunday" (así se lleva llamando durante años entre los cinéfilos del lugar) que ha puesto las fichas en el tablero, convirtiendo a 'Anora' en la rival a batir. No vale en enero llevarse las manos a la cabeza, porque la hoja de ruta está más que clara.

Anora o nunca

A la espera de que hoy se produzcan las nominaciones a los Globos de Oro, los premios que da la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, ya podemos intuir por dónde van a ir los tiros porque ayer no solo se entregaron los BIFA (los premios al cine independiente británico), sino que también se desvelaron las películas favoritas de los críticos de las distintas ciudades clave de EEUU. Y 'Anora' va muy en cabeza, con 'Wicked' pisándole los talones.

Primero fueron los premios de la Sociedad de Críticos Cinematográficos de Boston (BSFC), que le dio el premio a la película de Sean Baker que, además, ya ganó la Palma de Oro, lo que le asegura, como poco, la nominación: ocho de las últimas diez ganadoras lo han logrado, aunque tan solo 'Spotlight' y 'Nomadland' repitieron premio. También se llevó dirección, actriz (para Mikey Madison) y guion original, mientras que Timothée Chalamet y Edward Norton han tenido los premios a mejor actor y secundario (respectivamente) por 'A complete unknown'.

Estos premios podrían marcar el inicio del final de la carrera de 'Emilia Pérez'... Si no fuera porque, al mismo tiempo, la película arrasó en los Premios del Cine Europeo, donde se llevó película, director, guion y actriz, dejando al margen de la carrera a 'La habitación de al lado' y Pedro Almodóvar. Por su parte, los BIFA coronaron a 'Kneecap' como gran vencedora de la noche, lo que podría allanar su camino hacia la nominación, aunque los ojos estaban puestos en la categoría de Mejor película internacional, que se llevó, una vez más, 'Anora'.

El 'Big Sunday' aún escondía una sorpresa más para Sean Baker: la Asociación de Críticos de Los Angeles la ha coronado también como mejor película del año, junto a actriz (Mikey Madison, prácticamente asegurándose el Óscar) y actor secundario (Yura Borisov). Sin embargo, mejor director fue, más que justamente, para Mohammad Rasoulof por 'El fruto de la higuera sagrada', que es muy probable que se cuele dentro de la ceremonia de los Óscar.

Sin embargo, 'Wicked' también se ha abierto paso haciendo que este no sea un camino estelar y sin emoción: los premios Astra la coronaron como mejor película, junto a los premios de mejor director, mejor actriz (Cynthia Erivo) y mejor actriz secundaria (que Ariana Grande comparte con Selena Gómez por 'Emilia Pérez'). De hecho, 'Anora' no se llevó ni una de las seis nominaciones. El musical también se impuso en los premios de la Asociación de Críticos de Washington, dejando las opciones mucho más abiertas

Por cierto, que hay dos premios que prácticamente podéis marcar ya en vuestra quiniela, porque están triunfando en prácticamente todos los sitios: 'Flow' como mejor película de animación, con permiso de 'Robot Salvaje', y 'No other land' en documental (solo 'Super/Man' parece poder competir con él). Hoy, las nominaciones a los Globos de Oro seguirán marcando el camino hacia los Óscar, y ya podemos empezar a rellenar nuestra quiniela casi sin esperar a escucharlas. Lo dicho: no vale llevarse las manos a la cabeza en enero.

