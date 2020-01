‘Alien’: el clásico de Ridley Scott tendrá una novela gráfica basada en el guión descartado de la película

La casa de cómics Dark Horse publicará una adaptación al cómic del guión original de Dan O'Bannon de la película de ciencia ficción / terror de 1979 de Ridley Scott, 'Alien, el octavo pasajero' (Alien 1979) según The Hollywood Reporter. El anuncio llega en un momento en el que la figura del guionsita se empieza a reivindicar como es debido tras el documental 'Memory: The Origin of Alien'.

Lo mismo, pero diferente

El film exploraba en gran parte del metraje la figura de Dan O'Bannon, guionista original de la obra y uno de los grandes pilares de su éxito por su implicación en todo el proceso creativo desde diseño a referentes estéticos. Uno de los detalles que comenta el documental es cómo cambió el primer guion a lo que acabó en la pantalla. De igual forma que el guión de William Gibson para la tercera parte de la saga, ahora Dark Horse cumple otro sueño cinéfilo ofreciendo una visión alternativa de lo que pudo ser la mítica película.

Cristiano Seixas y Guilherme Balbi adaptan el guión de O'Bannon en cinco números para Dark Horse Comics en colaboración con Twentieth Century Fox, y el artista Guilherme Balbi y la colorista Candice Han, ponen en imágenes la línea paralela de eventos concebidos inicialmente por O'Bannon antes de ser reescritos en gran medida antes del rodaje por Walter Hill y David Giler, quienes, entre otras modificaciones, cambiaron el nombre de la nave espacial de la película a "Nostromo" mientras su nombre original era "The Snark".

La sinopsis de la novela gráfica reza así: "En el camino de regreso a la Tierra, la tripulación de la nave espacial Snark intercepta una transmisión alienígena. Su investigación los lleva a un planetoide desolado, una nave espacial alienígena estrellada y una estructura piramidal de origen desconocido. Entonces comienza el terror. . .". 'Alien: The Original Screenplay' número 1 (de cinco) sale a la venta el 22 de abril de 2020, justo a tiempo para celebrar el Alien Day del 26 de abril.