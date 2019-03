Amazon se queda con lo nuevo de Park Chan-wook: un western ultraviolento escrito por el director de 'Bone Tomahawk'

El año en que S. Craig Zahler presentó en el Festival de Sitges su descomunal western caníbal 'Bone Tomahawk', el director y guionista comentó que antes de dar el salto a la dirección, entre otras cosas, había estado dedicado a la escritura y venta de guiones, siendo uno de ellos 'The Brigands of Rattleborge': otra aproximación al género "del oeste" en clave ultraviolenta con Park Chan-wook vinculado a la dirección.

Contar con un cineasta de tantísimo prestigio asociado al proyecto y haber aparecido en la BlackList 2006 como uno de los mejores guiones sin producir del año no impidieron que la producción cayese en saco roto, quedándose en la nevera durante años. Pero esta situación va a cambiar gracias a Amazon Studios, donde han decidido revivir el filme tras darle un ligero lavado de cara al título, que finalmente será 'The Brigands of Rattlecreek'.

La cinta, que será producida por Bradley Fischer —'Shutter Island'—, vuelve a contar con el responsable de 'Old Boy' como responsable de las tareas de dirección y tiene la mira apuntando nada menos que a Matthew McConaughey para encargarse de interpretar a uno de los dos personajes principales, esperando la incorporación de otro actor de primer nivel para completar el dúo protagonista.

'The Brigands of Rattlecreek' gira en torno a un sheriff y un doctor en busca de venganza contra un grupo de bandidos que se aprovechan de una tormenta torrencial para robar y sembrar el terror entre los habitantes de una pequeña ciudad; un cóctel que parece hecho a medida para Chan-wook —no es precisamente nuevo en el terreno de los thrillers de venganza— y que promete explotar al máximo la vis más salvaje de Zahler. ¡Que llegue cuanto antes!