Brad Pitt acompañará a DiCaprio en la nueva película de Tarantino: 'Érase una vez en Hollywood'

Nueva estrella para la próxima película de Quentin Tarantino. Después de conseguir a Leonardo DiCaprio ahora es Brad Pitt el que se une al proyecto, que por cierto ya tiene título y es perfecto: 'Érase una vez en Hollywood' ('Once Upon a Time in Hollywood').

También hay ya una sinopsis confirmada: la historia del film tiene lugar en Los Ángeles durante el año 1969. DiCaprio interpreta a Rick Dalton, una antigua estrella que protagonizaba un western en formato de serie de televisión, mientras que Pitt dará vida a su habitual doble en las escenas de acción y riesgo, un especialista llamado Cliff Booth.

Actualmente, estos dos hombres pasan por una mala época en Hollywood, en una industria que ya no los reconoce. Y aquí viene el giro: Rick tiene una vecina muy famosa, Sharon Tate, que pronto se convertirá en una de las víctimas de la "familia" de Charles Manson.

A falta de ver nada, con estos detalles y estos nombres, ya tiene una pinta increíble. Esta historia en manos de Quentin Tarantino puede ser explosiva, un retrato de estrellas de Hollywood en declive, los cambios en la industria del cine, los terribles crímenes de los seguidores de Manson... La mala noticia es que todavía tienen que rodarla. Tarantino, guionista y director del proyecto, ha aportado estas declaraciones:

"He estado trabajando en este guion durante cinco años, además de vivir en el condado de Los Ángeles durante casi toda mi vida, incluyendo el año 1969, donde yo tenía 7 años. Estoy muy emocionado por contar esta historia de una L.A., y un Hollywood, que ya no existe. Y no podría estar más feliz sobre el dinámico equipo formado por DiCaprio & Pitt, como Rick & Cliff."

Aunque no lo ha aclarado, parece evidente que el título de su noveno largometraje es una referencia al clásico 'Érase una vez en América' ('Once Upon a Time in América', 1983) de Sergio Leone, cineasta al que Tarantino ha rendido homenaje (o plagiado) con anterioridad. Al igual que Leonardo DiCaprio, que trabajó las órdenes del realizador en 'Django desencadenado' ('Django Unchained', 2012), Brad Pitt también sabe lo que es colaborar con Tarantino: coincidieron en 'Malditos bastardos' ('Inglourious Basterds', 2009).

Recordemos que el proyecto de 'Érase una vez en Hollywood' será producido por Sony Pictures y ya tiene fecha de estreno: 9 de agosto de 2019, coincidiendo con el 50º aniversario del día en el que se cometieron los asesinatos del infame clan Manson.