'Buick 8: Un coche perverso' dará el salto al cine: el director de 'The Boy' adaptará la novela de Stephen King

El interés de Hollywood por la obra de Stephen King ha ganado mucha fuerza tras el tremendo éxito de 'It', por lo que cada vez más novelas suyas van a dar el salto a la gran pantalla. Ahora la noticia es que 'Buick 8: Un coche perverso' va a ser película de la mano de William Brent Bell, responsable de cintas como 'The Devil Inside' o 'The Boy'.

La premisa de 'Buick 8: Un coche perverso' recuerda parcialmente a la de 'Christine', ya que todo gira alrededor de un misterioso coche responsable de una serie de eventos sobrenaturales. De hecho, ese peculiar vehículo ha estado oculto más de veinte años en un barracón, pero algo despierta sus fuerzas y pronto empiezan a suceder cosas extrañas, ya que en realidad es la puerta a otra dimensión.

William Brent Bell en el rodaje de 'The Boy'

Por mi parte creo que la novela es de lo peor que ha escrito King, así que esperemos que Bell, que también será guionista de su salto al cine, haga todos los cambios convenientes para hacer una película estimulante. El original literario se publicó en 2002, coincidiendo con una etapa en la obra de King que hizo que me desenganchase tras muchos años como lector fiel.

En su momento llegó a hablarse de una adaptación dirigida por George A. Romero, pero el proyecto no logró salir adelante y el realizador e 'La noche de los muertos vivientes' acabó falleciendo hace poco más de un año. Por ahora se desconoce quiénes liderarán el reparto de 'Buick 8: Un coche perverso' y también cuándo llegará a los cines.

Vía | Deadline