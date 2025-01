Cameron Díaz está abierta a hacer la secuela de 'La máscara', pero todo depende de Jim Carrey. "El problema no es el dinero"

1994 fue el año de Jim Carrey, sin duda alguna. Pasó de ser un secundario de la serie de sketches 'In living color' a protagonizar, el mismo año, 'Dos tontos muy tontos', 'Ace Ventura' y, por supuesto, 'La máscara'. Tú dirás. El mundo entero cayó a sus pies y se convirtió en el actor más famoso del mundo con una ascensión meteórica e incomprensible hoy en día. Y gran parte del éxito se lo debía a esa máscara verde. 'La máscara' fue una película enana en presupuesto (apenas costó 20 millones de dólares) que recaudó 351 en todo el mundo y se convirtió en un icono cultural, y lo extraño es que nadie haya querido recuperarla últimamente.

¡Chisssspeante!

Solo ha habido una secuela de 'La máscara', y es tan infame que todos hemos preferido ignorarla, pero en plena era de nostalgia y de reencuentros tardíos, en los despachos de las productoras seguro que se han planteado más de una vez hacer unas cuantas llamadas para traer al equipo original de vuelta. Y Cameron Díaz, según ha declarado a Access Hollywood, estaría más que interesada: "Si Jim está dentro, quiero decir, yo llevo siguiendo su estela desde el día uno".

¿Es cierto esto? ¿Hay una posibilidad real de que veamos una buena 'La máscara 2'? Puede ser. Jim Carrey ya le dijo a ComicBook que todo era posible: "Oh, dios, bueno, tiene que ser la idea correcta. Si alguien la tiene, supongo... El problema no es el dinero. Bromeo sobre el dinero, pero nunca se sabe. No puedes hablar de manera definitiva sobre estas cosas". ¿Los dos hablando de lo mismo en buenos términos? Definitivamente algo se está cocinando en Hollywood.

Díaz, por cierto, también está abierta a volver para una secuela de 'Los ángeles de Charlie'. Pero, eso sí, cambiando a Bill Murray, con quien Lucy Liu tuvo un fuerte encontronazo, por otro actor, con el que acaba de protagonizar 'De vuelta en acción': "Voy a mandar un mensaje a Lucy ahora mismo y proponerle a Jamie Foxx como Bosley". Nadie nos dijo que el retorno de Cameron Díaz once años después nos iba a dar tantas alegrías.

