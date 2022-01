'Constantine 2': por qué la deseada secuela de Keanu Reeves está (casi) condenada a no hacerse nunca

Cuando se estrenó en 2005, 'Constantine' no fue una película que entusiasmase a crítica o público. Todo apuntaba a que las aventuras de Keanu Reeves como el detective paranormal de DC iban a quedarse en una única entrega. Sin embargo, años después empezó a hablarse de una posible continuación que mucho me temo parece condenada a no hacerse nunca.

Fue en 2011 cuando Francis Lawrence, director de la primera parte, quien admitió que le encantaría hacer una secuela que fuese "realmente oscura y de terror", ya que 'Constantine' se vio limitada por la necesidad de conseguir una calificación por edades PG-13 en Estados Unidos. No obstante, Lawrence acabó fichando por la franquicia de 'Los juegos de hambre', dirigiendo las últimas tres películas de la misma.

Desviándose del camino

Entre tanto, quedó claro que Warner tenía otros planes para el personaje, pues primero se anunció que Guillermo del Toro iba a hacer una película de 'Justice League Dark' con el personaje de John Constantine como protagonista. El proyecto no terminó de despegar y en Warner apostaron en 2014 por una serie de televisión protagonizada por Matt Ryan, pero no cuajó en audiencias y fue cancelada tras una única temporada. Eso sí, luego retomaría el personaje en la cinta animada 'La liga de la justicia oscura' y en la serie 'Legends of Tomorrow'.

En 2014 fue también cuando tuvo lugar el relanzamiento de la carrera de Reeves gracias al éxito de 'John Wick', aunque en Hollywood todavía tardaron un poco más en empezar a ver con otros ojos al actor, quien esperó hasta 2019 para afirmar que estaba interesado en retomar el personaje de John Constantine.

Poco tardó en hacerse algo más de ruido al respecto, pues Lawrence comentó meses después que él también seguía interesado, pero fue a finales de 2020 cuando saltaron todas las alarmas tras un mensaje del actor Peter Stormare anunciando que 'Constantine 2' estaba en marcha. Fue una confirmación un tanto extraña, pero lo cierto es que tampoco nadie lo desmintió.

La primera noticia su contra llegó en febrero del año pasado, pues supimos entonces que J.J. Abrams preparaba para HBO Max una serie sobre John Constantine mucho más oscura que las adaptaciones previas. Siempre quedaba la posibilidad de tener versiones diferentes -a fin de cuentas, la serie de 'The Flash' sigue en emisión y Ezra Miller es el velocista de DC en la gran pantalla desde hace años-, pero no sonaba probable.

El último jarro de agua fría llegó a finales del año pasado, pues Reeves afirmó que lo había intentado en repetidas ocasiones sin conseguir levantar el proyecto. Por desgracia, el fracaso de 'Matrix Resurrections' tampoco invita a ser optimistas sobre la posibilidad de que Warner pueda cambiar de idea respecto a 'Constantine 2'...