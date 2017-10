De secundario en Marvel a protagonista en DC: ¡Zachary Levi será Shazam!

Por fin hay rostro para Shazam. HollywoodReporter informa que Zachary Levi ha sido contratado para dar vida al superhéroe de DC en el proyecto que prepara David F. Sandberg. El fichaje sorprende y tiene cierto morbo porque hasta ahora Levi formaba parte del elenco de Marvel; interpretó a Fandral en 'Thor: El mundo oscuro' y 'Thor: Ragnarok'.

Levi es conocido por liderar la serie 'Chuck', puso la voz a Flynn en 'Enredados' ('Tangled') y fue el villano de 'Heroes: Reborn', entre otros trabajos. Recordemos que Warner lleva queriendo hacer la película de 'Shazam!' desde la década pasada y en 2014 consiguió a Dwyane Johnson para dar vida al villano, Black Adam, pero es ahora cuando por fin tienen director y protagonista para llevar el cómic a la gran pantalla.

La viñeta de arriba sirve para resumir a grandes rasgos quién es este héroe de DC: un chico llamado Billy Batson que se transforma en un superhéroe adulto tras pronunciar la palabra mágica SHAZAM. Es un acrónimo formado por nombres de dioses y figuras históricas de las cuales proceden los poderes del personaje: la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Básicamente, es otro Superman.

El personaje fue creado en 1939 por C.C. Beck y Bill Parker para Fawcett Comics (DC lo compró en 1972) y era conocido como el Capitán Marvel o Capitán Maravilla. Tres décadas más tarde, la editorial Marvel creó su propio "Captain Marvel" y registró el nombre; la identidad de este otro personaje pasó luego a una mujer, convirtiéndose en una de las superheroínas más emblemáticas de la Casa de las Ideas. En el cine la veremos con el rostro de Brie Larson.

"Me siento honrado y enormemente humilde al ser parte del DC Universe dando vida al original Capitán Marvel. No quepo en mí de gratitud, no sólo por esta oportunidad sino también por la increíble muestra de amor y apoyo de tantos de vosotros ahí fuera, en todo el mundo. Ahora, si me disculpáis, estaré en el gimnasio por el resto de la eternidad. (arte alucinantemente molón cortesía de @bosslogic) #Shazam"