'Demolition Man 2': Sylvester Stallone anuncia que ya trabaja en el esperado regreso de John Spartan

Hollywood se alimenta de las franquicias y antes o después acaba volviendo a ellas. En el caso de 'Demolition Man' fue raro que Warner no llegase a un acuerdo con Sylvester Stallone para sacar adelante una secuela, pero más vale tarde que nunca, pues el actor ha confirmado que están trabajando en ella.

Lo que llama la atención es la forma en la que Stallone ha desvelado una noticia tan importante, ya que lo ha hecho respondiendo a la pregunta de un fan sobre un posible regreso de John Spartan. Resulta hasta difícil creer que haya sido así de fácil conseguir la información.

Lo cierto es que es un movimiento lógico tanto para Warner, pues 'Demolition Man' fue un éxito de taquilla con una recaudación mundial de 159 millones de dólares, como para Stallone, quien últimamente se ha mostrado muy interesado en retomar algunas de sus personajes más populares como Rocky Balboa en la saga 'Creed' o cierto célebre veterano de guerra en 'Rambo: Last Blood'-.

I cannot believe this, just Sly Stallone casually announcing that Demolition Man 2 is happening. Holy shit. pic.twitter.com/Dzq1qsdnDg