'District 9': Neill Blomkamp confirma que ya trabaja en la secuela de su aclamada ópera prima

Han pasado ya 12 años desde el estreno de 'District 9', la primera película de ciencia ficción dirigida por Neill Blomkamp. Desde entonces se ha hablado en varias ocasiones de una posible secuela, pero no ha sido hasta ahora cuando el propio Blomkamp ha confirmado que trabaja activamente en ella.

Ya están escribiéndola

Blomkamp ha anunciado la noticia a través de su cuenta de twitter, aclarando que está escribiendo actualmente el guion junto a Terri Tatchell, con quien ya escribió la primera entrega, y Sharlto Copley, el gran protagonista de 'District 9'. Por el momento no ha dado detalle alguno sobre su argumento.

Recordemos que al final de 'District 9' -cuidado con los spoilers-, los alienígenas eran trasladados a un nuevo campamento, quedaba en el aire qué haría Christopher y se mostraba a un transformado Wikus. Material había para seguir contando la historia en 'District 10' y ahora estamos más cerca que nunca de que eso suceda.

No obstante, que esté escribiéndose no es garantía de que la película llegue a hacerse, así que habrá que seguir con atención la evolución del proyecto. Por ahora, lo que sí es seguro es que Blomkamp va a estrenar un nuevo largometraje, cosa que no hacía desde 'Chappie' en 2015. Se titula 'Demonic', es una película de terror sobrenatural y la rodó en secreto en plena pandemia.