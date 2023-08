'Dune 2' confirma que Hollywood es puro caos y retrasa su estreno con la esperanza de que la huelga acabe algún día

116 días de huelga de guionistas, 43 de actores y ningún acuerdo a la vista. La WGA y la AMPTP aún siguen negociando por detalles clave (no entrenar IA generativa, los beneficios residuales del streaming) y muchos ya hablan de que por lo menos hasta la primavera de 2024 no veremos el tan ansiado acuerdo que permitirá poner fin al bloqueo de Hollywood. Pero de momento, las productoras se están cobrando sus primeras víctimas. Y no nos referimos a los pisos de los guionistas.

We are dune

Viendo que no podría contar con el gran aliciente de la promoción de 'Dune, parte 2' (Zendaya, Timothée Chalamet, Austin Butler y Florence Pugh), Warner, en un año absolutamente caótico para ellos, ha decidido retrasarla cinco meses. Así, la secuela de Denis Villeneuve pasará del 3 de noviembre al 15 de marzo de 2024, con la esperanza de que para entonces todo se haya solucionado.

Teniendo en cuenta que las productoras aún no se han sentado a hablar con el SAG, yo tocaría madera por si acaso. Warner también ha retrasado 'Godzilla x Kong' del 15 de marzo al 12 de abril y 'El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim' del 12 de abril al... ¡13 de diciembre! Lo peor es que este es solo el primer movimiento de un Hollywood muy consciente de que no puede seguir haciendo como que no pasa nada cuando hay cientos de rodajes y proyectos absolutamente parados.

Todo apunta a que no tardaremos mucho en ver más retrasos que todos podemos intuir en películas como 'Misión imposible: sentencia mortal - parte 2', 'Spider-man: cruzando el multiverso 2' o 'Deadpool 3', que a buen seguro no van a llegar a tiempo. Con toda probabilidad, estos cambios de fecha se unirán a los ya anunciados de 'Kraven el Cazador', la secuela de 'Cazafantasmas: más allá' o 'Challengers', lo nuevo de Luca Guadagnino precisamente con Zendaya. Mientras tanto, los días pasan y nadie parece dispuesto a acercar posturas ni a tratar de adivinar cuándo se descongestionará. Aún queda mucha tela por cortar en la supuesta Meca del Cine.

