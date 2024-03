La experiencia Willy Wonka que se ha convertido en un fenómeno viral tendrá su propia película. Y será de terror, claro

No podemos tener un meme divertido (o un personaje popular en dominio público) sin que aparezca por el medio una productora diciendo "Qué hay de lo mío". Hace tan solo una semana desde que el terror que fue la Willy Wonka Experience saliera a la luz, y ahora, después de haber hecho popular a Kristy Paterson, la Oompa Loompa triste, y de convertir cada parte de ese fracaso en un meme, ya han anunciado la primera película que tratará de rascar el fondo del barril.

Atrévete a jugar al juego de la Wonka

Kaledonia Pictures, una productora escocesa que no existía hasta hace tres días (empieza bien la cosa), ya ha anunciado 'The Unknown', una película de terror basada en el personaje original creado por la Willy Wonka Experience como el villano de la función. El malvado en cuestión lleva una máscara plateada y no tiene nada que ver con Roald Dahl, 'Wonka' ni ninguna de las adaptaciones del personaje. Toma combo.

Y, por supuesto, la película no será oficial en absoluto. De hecho, tratará de un ilustrador de renombre y su mujer, que siguen llorando la muerte de su hijo Charlie (¿ese Charlie?). Para tratar de salir de su depresión se marcharán a Escocia, donde se encontrarán con un ser malvado. La cinta se espera para finales de 2024, lo que nos da una idea de la calidad que deberíamos esperar.

Bloody Disgusting, que ha informado de este rodaje, también ha hablado con la productora: "Estamos emocionados de empezar la producción y esperamos compartir más con vosotros tan pronto como podamos. Estamos solo a unos pocos kilómetros de la experiencia, y es bastante surrealista ver Glasgow por todas las redes sociales del mundo".

¿Sabéis el meme aquel de la gente con una piña en la cabeza divirtiéndose hasta que aparece de repente una empresa con una piña en la cabeza? Pues eso.

