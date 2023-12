'El hombre lobo' no es kenough para Ryan Gosling: Christopher Abbott protagonizará finalmente la nueva película del monstruo de Universal

Si me preguntan cuáles son mis películas de terror favoritas de lo que llevamos de década, no tardará demasiado en mencionar la fantástica 'El hombre invisible' de Leigh Whannell con la que Universal insufló nueva vida a sus míticos monstruos cinematográficos. Es por esto que cuando se anunció que la siguiente criatura en recibir un lavado de cara acorde a nuestros tiempos sería el hombre lobo, las expectativas se situaron a un nivel más que considerable.

Un nuevo lobo en la manada

Pero, claro, el motivo del hype no se limitó únicamente a los planes de volver a llevar al licántropo a la gran pantalla; la gran noticia que puso el proyecto en nuestro punto de mira es que Ryan Gosling sería el encargado de cubrirse de pelo y dejarse crecer los colmillos para dar vida a la criatura titular. Por desgracia, las alegrías no duran mucho porque, según informa The Hollywood Reporter, el actor ha terminado fuera de la ecuación.

Finalmente, el reparto de la película estará encabezado por Christopher Abbott, que actualmente está acaparando un buen número de focos gracias a su trabajo en la 'Pobres criaturas' de Yorgos Lanthimos. Un remplazo a Gosling que no sabemos si será kenough, pero que tiene una buena trayectoria en el cine fantástico y de terror, con créditos en títulos de la talla de 'Possessor', 'Llega de noche' o la magnífica 'Martha Marcy May Marlene'.

Al frente de esta nueva 'El hombre lobo' estará Leigh Whannel, que sumará su cuarta colaboración con Blumhouse Productions tras la mencionada 'El hombre invisible', 'Upgrade' e 'Insidious: Capítulo 3'. Por el momento no hay detalle sobre un guión que, según parece, girará en torno a un hombre cuya familia está siendo acechada por un depredador letal. El 25 de octubre de 2024 veremos el girito que le dan a esta premisa.

