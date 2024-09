Ian McKellen confirma que le quieren de vuelta como Gandalf en la nueva película de 'El señor de los anillos', pero aún no lo ve muy claro: "Mejor que se den prisa"

Nos cuesta imaginarnos a cualquier otro actor que no sea Ian McKellen como Gandalf, y parece que la franquicia de 'El señor de los anillos' no está tampoco lista para dejarle marchar.

'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum' marca el regreso de Peter Jackson al universo de Tolkien, aunque pasándole el relevo como director a Andy Serkis. Aún quedan muchos detalles por cerrar sobre la nueva película de la franquicia, pero Ian McKellen no se cierra a volver al ruedo.

La posibilidad está ahí. Pero rapidito, por favor

Según reporta Deadline, el propio McKellen ha confirmado que ha habido conversaciones para traerle de vuelta como Gandalf. El actor británico no ha terminado de confirmar si se ha cerrado algo concreto, pero cree que el proyecto aún está muy en pañales y es mejor no dormirse mucho en los laureles para rodar.

"El entusiasmo por 'El señor de los anillos' no parece que se agote... No puedo deciros más que eso. Me han dicho que va a haber más películas y que Galdalf estaría involucrado, y que esperan que yo le interprete", dijo McKellen a The Big Issue. "¿Cuándo? Pues no lo see. ¿Cuál es el guión? Aún no lo han escrito, mejor que se den prisa".

McKellen ya tiene 85 años y por ahora no tiene ganas ni planes de retirarse. Ahora mismo está a punto de estrenar su nueva película, 'The Critic' y dice que mientras el cuerpo aguante seguirá trabajando. Por lo menos parece que sí que tendría ganas de volver a ponerse el manto gris de Gandalf, aunque también ha puesto una condición bastante lógica y macabra para volver a hacerlo.

Por ahora, McKellen se está tomando el resto de 2024 de descanso para recuperarse de una caída reciente que sufrió durante una representación en teatro. Así que, si el guión finalmente está listo y se alinean los astros, estaría preparado para rodar en 2025.

