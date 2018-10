James Gunn ficha por DC: escribirá la secuela de 'Escuadrón Suicida' y posiblemente la dirija

Era cuestión de tiempo y ya ha ocurrido. Meses después de ser despedido por Disney a causa de unos viejos tuits, James Gunn ha sido contratado por Warner para ayude a levantar el tambaleante Universo DC. Concretamente, el guionista y director de 'Guardianes de la Galaxia' (vol. 1 y 2) va a ocuparse de 'Escuadrón Suicida 2', un proyecto que no terminaba de arrancar.

Gunn va a escribir la secuela y se reserva la opción de dirigirla, si se pone de acuerdo con Warner en todo. Lo cual parece probable pero no olvidemos la torpe gestión del estudio con la primera 'Escuadrón Suicida' (no respetó la visión de David Ayer) o con 'Liga de la Justicia', donde por cierto trabajó Joss Whedon (otro cineasta que llegaba de Marvel por la puerta de atrás y no tuvo suerte con Warner).

Desde que la primera 'Escuadrón Suicida' fue un inesperado éxito de taquilla, en 2016, Warner anunció la puesta en marcha de una segunda parte con la mayoría del reparto de nuevo a bordo. Sin embargo, David Ayer prefirió embarcarse en otros proyectos y Warner tardó en encontrar sustituto. Se mencionaron nombres como los de Jaume Collet-Serra y Mel Gibson; tras muchos rumores el estudio acabó contratando a Gavin O'Connor.

Pasaron los meses y el realizador de 'Warrior' y 'El contable' tampoco tuvo suerte con el proyecto. Ahora Warner lo intenta con James Gunn, que a priori es una elección ideal para el proyecto: en 'Guardianes de la Galaxia' ya demostró que se le da genial narrar historias de grupos o familias peculiares.