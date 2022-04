Jason Momoa contará la colonización de Hawai en 'Chief of War', su nueva miniserie para Apple TV+

Si me habéis leído por estos lares, sabréis que soy un férreo defensor del catálogo de Apple TV+, reivindicándolo como uno de los más redondos de la actualidad en lo que respecta a la relación entre el volumen de contenido presente en su catálogo y la calidad del mismo. Ahí tenemos series como 'Pachinko', 'Fundación', 'Calls', 'Ted Lasso' o esa maravilla titulada 'Servant' para demostrarlo y, pronto, Jason Momoa intentará destacar por segunda vez entre la oferta de la plataforma.

Épica a la hawaiana

Según ha informado The Ankler, la estrella de 'Aquaman' y 'Juego de tronos' volverá a Apple TV+ tras el sorprendente drama posapocalíptico 'See' —creado por Steven Knight— con 'Chief of War'; una miniserie histórica ambientada en el Hawaii de 1795, cuando sus cuatro reinos se encontraban sumidos en una cruenta guerra.

Bajo este marco, la serie se centrará en la figura de un afamado guerrero llamado Ka'iana, retirado del ejército de Maui para vivir una vida pacífica y alejada de la batalla ejerciendo como pescador. Por supuesto, Ka'iana volverá a blandir sus armas cuando se convierta en el centro de una profecía que le señala como la única persona capaz de devolver la paz a las islas del archipiélago.

Momoa lleva una larga temporada intentando llevar la rica y olvidada historia hawaiana a la gran y a la pequeña pantalla. Sin ir más lejos, entre su lista de proyectos en el tintero se incluye el filme independiente 'Ko'olau the Defiant One', centrado en otra figura histórica de la región que luchó a finales de 1800 junto al ejército que derrocó al Reino de Hawai.

Por el momento no tenemos muchos detalles sobre 'Chief of War', más allá de que Momoa servirá de actor protagonista y de coguionista junto a Thomas Paa Sibbett —'El leñador'— y Doug Jung —'Banshee', 'Star Trek: Más allá'—, pero estaremos muy atentos a cualquier novedad al respecto. Yo, por mi parte, tengo toda la curiosidad del mundo sobre qué puede salir de aquí.