'Los juegos del hambre': Francis Lawrence volverá para dirigir la precuela de la distopía juvenil

Poco después del anuncio de la precuela literaria de 'Los juegos del hambre' por parte de Suzanne Collins, Lionsgate puso en marcha su adaptación cinematográfica y ahora sabemos que Francis Lawrence, quien dirigiera todas las secuelas de la franquicia cinematográfica regresará para dirigir la precuela llamada 'The Ballad of Songbirds and Snakes'.

La balada de los pájaros cantores y las serpientes

Basándose en su nueva novela para la editorial Scholastic la autora Suzanne Collins, que estará disponible a la venta el 19 de mayo, coescribirá el guión con Michael Arndt.La historia tendrá lugar 64 años antes de los eventos vistos en la trilogía de 'Los juegos del hambre' y contará los inicios de la truculenta competición en Panem.

La película se centrará en Coriolanus Snow a la edad de 18 años, mucho tiempo antes de que se convirtiera en el tiránico presidente de Panem. El joven Coriolanus es guapo y encantador, y aunque la familia Snow ha caído en tiempos difíciles. Pronto ve la posibilidad de un cambio en su suerte cuando es elegido para ser mentor de los décimos Juegos del Hambre, aunque su euforia se desvanece cuando se le asigna para ser el mentor del tributo del empobrecido Distrito 12, una niña.

Nina Jacobson y Brad Simpson volverán a producir, pero todavía no se ha hecho ningún casting, ya que se espera que la preproducción se reanude después de que haya pasado la pandemia de COVID-19. Lionsgate adaptó la trilogía original de Collins 'Los juegos del hambre' en cuatro largometrajes que recaudaron cerca de 3000 millones de dólares en todo el mundo. No nos extrañaría que volviera de nuevo a la primera edición de los juegos para otra nueva precuela.