'Matrix 5' en marcha con un cambio que nadie esperaba. Las hermanas Wachowski ceden el control creativo de la saga de ciencia ficción tras el fracaso de 'Matrix Resurrections'

Menuda bomba acaba de soltar Warner: el estudio ha puesto en marcha 'Matrix 5', con la particularidad de que ninguna de las hermanas Wachowski se ocupará de escribirla o dirigirla. Esas funciones han quedado en manos de Drew Goddard, guionista de títulos como 'Monstruoso' o 'Guerra Mundial Z'. Además, también dirigió la estupenda 'La cabaña en el bosque'.

Iniciativa personal de Goddard

Lana Wachowski sí que participará como productora ejecutiva en esta nueva entrega de la saga 'Matrix', desconociéndose si Lily participará de forma alguna en la misma. Recordemos que esta última no quiso saber ya nada de 'Matrix Resurrections' porque "volver atrás era muy poco atractivo".

El proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo, por lo que no está claro qué actores de la saga volverán. Por ello, habrá que esperar para saber si Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving o Jada Pinkett Smith regresarán o no.

Al parecer, el proyecto surge de una iniciativa personal de Goddard, quien contactó con Warner y en la compañía quedaron encantados con su propuesta. Esto es lo que Jesse Ehrman, presidente de producción de la compañía comenta al respecto:

Drew llegó a Warner Bros con una nueva idea que todos creemos que sería una forma increíble de continuar el mundo de Matrix, honrando lo que Lana y Lilly empezaron hace más de 25 años y ofreciendo una perspectiva única basada en su propio amor por la serie y los personajes.

Por su parte, Goddard señala que "no es una hipérbole decir que las películas de Matrix cambiaron el cine y mi vida. El exquisito arte de Lana y Lilly me inspira a diario, y estoy más que agradecido por la oportunidad de contar historias en su mundo...". Ahora no queda otra que esperar a que haya más novedades.

