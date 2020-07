Netflix se queda lo nuevo de Ryan Reynolds: una película con viajes en el tiempo de uno de los directores de 'Stranger Things'

Netflix ha llegado a un acuerdo con Paramount para hacerse con la película todavía sin título sobre viajes en el tiempo protagonizada por Ryan Reynolds. No es la primera vez que ambas compañías llegan a un acuerdo parecido recientemente, pues la plataforma de streaming también adquirió recientemente 'The Trial of the Chicago 7' a la major de Hollywood.

El reencuentro con Shawn Levy

Lo curioso es que en esta ocasión la compra ha tenido lugar cuando la película todavía ni siquiera ha empezado a rodarse. De hecho, el guionista Jonathan Tropper, creador de la televisiva 'Warrior', está actualmente dando los últimos retoques al libreto. Por el momento nada se sabe sobre su argumento más allá que incluirá viajes en el tiempo.

Además, la película supondrá el reencuentro de Reynolds con Shawn Levy, director con el que hizo recientemente 'Free Guy', una comedia de acción que deberíamos haber visto este verano pero que fue aplazada al 11 de diciembre por la crisis del coronavirus. Levy es además conocido por haber realizado seis episodios de 'Stranger Things' -dos por temporada-, cifra solamente superada por los Hermanos Duffer, también creadores de la serie de Netflix.

Es un movimiento lógico por parte de Netflix, pues su anterior colaboración con Reynols en '6 en la sombra' ocupa actualmente el cuarto puesto entre las películas de Netflix más vistas durante sus cuatro primeras semanas con 83 millones de visionados.

Vía | Hollywood Reporter