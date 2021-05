Ya es oficial: 'Attack The Block' tendrá secuela, y reunirá de nuevo a Joe Cornish y John Boyega

Ha tenido que pasar una década desde su estreno, y una larga temporada de rumores que, cada vez, cobraban más peso y sentido; pero al fin podemos confirmar que 'Attack The Block', la divertidísima cinta de acción alienígena que ganó —y con razón— el premio del público en el Festival de Sitges, tendrá secuela. Y lo mejor de todo es que volverá a reunir al director Joe Cornish con el actor John Boyega.

La buena nueva llega de la mano de Deadline, y lo hace tras un último año en el que el propio Cornish ha ido caldeando progresivamente el ambiente hasta desembocar en el anuncio oficial. Sin ir más lejos, el verano de 2020, el realizador afirmó tener diferentes ideas para una continuación desde que terminó el rodaje original y haberse reunido con Boyega; confirmando el pasado mes de marzo que, en efecto, estaban trabajando en ello.

De vuelta al barrio

Finalmente, Studiocanal, Film4 y el resto de compañías involucradas en el proyecto han dado un paso adelante para hacer posible una 'Attack The Block 2' cuya premisa y argumento continúan siendo un misterio; aunque, por lo que ha comentado Joe Cornish, podemos esperar un regreso por todo lo alto al sur londinense más desfavorecido.

"Estoy muy contento de anunciar de forma oficial nuestro regreso al mundo de 'Attack The Block' en el décimo aniversario del estreno de la película. No puedo esperar a trabajar de nuevo con John y traer al público una ración aún mayor de acción extraterrestre en un barrio marginal".

Por su parte, John Boyega ha reconocido tener un especial cariño por Moses, su personaje en 'Attack The Block'.

"Ha pasado una década desde que se estrenó 'Attack The Block', y ha cambiado mucho desde entonces. Estoy emocionado por ver el regreso, aún más intenso, de esta historia a las calles de Londres. Moses siempre ha sido uno de mis personajes favoritos, y traerle de vuelta es un gran honor".

Por supuesto, por el momento no hay fechas de inicio de producción ni de estreno, ni reparto confirmado más allá de Boyega, así que toca esperar pacientes hasta recibir más noticias sobre una 'Attack The Block 2' que, sin duda, pasa a estar en la lista de largometrajes que espero con más ganas de cara a las próximas temporadas. Con que sea la mitad de refrescante que la original, me daré con un canto en los dientes.