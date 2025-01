La película que Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese llevan 15 años queriendo hacer resucita gracias a Disney

Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese han trabajado juntos en varias ocasiones desde que lo hicieran por primera vez en 'Gangs of New York', y la mayoría de sus colaboraciones han sido éxitos de taquilla. Sin embargo, hay una película que se les resiste, pues intentaron sacarla adelante hace 15 años y parece que no ha sido hasta ahora cuando ha recibido el empujón definitivo. El título en cuestión es la adaptación de la novela 'El diablo de la ciudad blanca'.

El propio DiCaprio se hizo con los derechos de la novela en 2010 con la idea de protagonizar su salto al cine y que Scorsese se encargase de la puesta en escena. El proyecto no fructificó y durante varios años se manejó la idea de convertirlo en una miniserie. De hecho, Keanu Reeves iba a ser su protagonista y Todd Field ('Tar') su director, pero ambos abandonaron en 2022 y al año siguiente se canceló.

Vuelta al plan original

El proyecto vuelve a ser noticia ahora porque 20th Century, propiedad actualmente de Disney, lo ha resucitado con la idea original: DiCaprio delante de las cámaras y Scorsese detrás de las mismas. Eso sí, ambos están todavía en negociaciones, pero raro sería que no lleguen a un acuerdo siendo un proyecto tan querido por ambos. Eso sí, todavía ni siquiera hay guion, por lo que la cosa va para largo.

'El diablo de la ciudad blanca' se sitúa durante la Feria Mundial que se celebró en la ciudad de Chicago en 1893. Allí sigue a dos personajes muy diferentes entre sí, por un lado el ambicioso arquitecto Daniel H. Burnham y por otro los crímenes que el asesino en serie H. H. Holmes cometió durante ese evento.

A priori, el principal obstáculo que podría tener ahora mismo 'El diablo de la ciudad blanca' es que Scorsese tiene ya 82 años y varios proyectos más en marcha, como su nueva película sobre la figura de Jesucristo.

En Espinof | De' Gangs of New York' a 'Los asesinos de la luna', todas las películas de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más